Een op negen Nederlanders eenzaam, meer dan voor corona

Ongeveer een op de negen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Dat is meer dan voor de uitbraak van het coronavirus. In 2019 gaf een op de elf mensen aan zich heel eenzaam te voelen. Statistiekbureau CBS geeft geen verklaring voor de toename.

De groep mensen die zich niet eenzaam voelt is in dezelfde periode juist gedaald. In 2019 ging het om 66 procent van de ondervraagden, vorig jaar om 61 procent.

Volgens het CBS hebben jongeren vooral last van ’emotionele eenzaamheid’. Ze missen mensen met wie ze een hechte band hebben. Mensen tussen 35 en 45 zouden meer sociaal contact willen, zij kampen met ‘sociale eenzaamheid’.

Grootste groep

Volgens de organisatie voelen vooral mensen van buiten Nederland zich heel eenzaam. Een op de vijf heeft zulke gevoelens. Ze willen vooral meer sociale contacten.

Voor het onderzoek naar eenzaamheid stelt het CBS jaarlijks vragen aan ruim 7000 mensen van 15 jaar en ouder.

ANP

