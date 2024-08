Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Staat thuiswerken onder druk? ‘Werkgevers willen mensen toch weer naar de zaak hebben’

Thuiswerken kwam tijdens de coronacrisis noodgedwongen in zwang, maar werd daarna blijvend omarmd. Nederland werd zelfs de Europees kampioen thuiswerken: ruim de helft werkt soms thuis. Maar of dat zo blijft, is de vraag. CNV ziet een afname van de populariteit.

Voor veel mensen biedt thuiswerken vrijheid. Geen reistijd en geen drukke kantoortuin kan een verademing zijn. Maar niet elke werkgever staat erom te springen. Eerder bleek ook al dat het volgens bijna de helft van de HR-professionals niet nodig is om te veel thuis te werken.

CNV ziet toenemende druk bij werkgevers rondom thuiswerken

„Voor de vakantieperiode zagen we een toenemende druk vanuit werkgevers, dat ze mensen toch weer naar de zaak willen hebben”, stelt Piet Fortuin van vakbond CNV vandaag bij Spraakmakers op NPO Radio 1.

Er is volgens Fortuin geen eenduidig antwoord op de vraag waarom werkgevers dit doen. „Er zal zonder meer een groepje werkgevers zijn dat het op basis van wantrouwen doet. Zijn de mensen nog wel aan het werk? Maar ik denk dat dit wel meevalt. Het gaat er ook over dat bedrijven sociale cohesie willen. Ze willen mensen vaker zien. Ze werken in teams en hebben interactie nodig. En ze zien nu dat op woensdag en vrijdag de panden grotendeels leeg staan.”

💻 Favoriete thuiswerkdagen Uit eerder onderzoek bleek al dat woensdag en vrijdag de favoriete thuiswerkdagen van Nederlanders zijn. Op dinsdag en donderdag komen de meeste mensen juist naar kantoor.

Belangrijke arbeidsvoorwaarde

Werknemers worden er doorgaans niet blij van als werkgevers afwijzend tegenover thuiswerken staan. „Thuiswerken is voor veel mensen een belangrijke arbeidsvoorwaarde geworden. Mensen vinden het belangrijk voor een goede werkprivébalans dat ze thuis kunnen werken.” Hij plaatst er een kanttekening bij: „We hebben 10 miljoen werkenden in ons land, waarvan 5 miljoen niet thuis kunnen werken. Het geldt dus maar voor de helft.”

Hoe zit het eigenlijk met de productiviteit huis? „Die is echt niet lager als mensen thuiswerken. Mensen schuiven weleens wat met patronen. Dan werken ze ’s avonds een uurtje langer door, of beginnen een uurtje later. Maar de output is niet lager.”

‘Werknemers over het algemeen tevreden’

Hij geeft toe dat het ingewikkeld kan zijn. Je komt thuis sneller in de verleiding om snel een wasje te draaien of de vaatwasser in te ruimen, en misschien zijn er ook kinderen waar naar omgekeken moet worden. „Maar thuiswerken is niet bedoeld als kinderoppasdag. Het is echt een dag om te werken. Maar je ziet wel dat mensen een wasje draaien en dan ‘s avonds een uurtje langer doorgaan. Over het algemeen zijn werkgevers erg tevreden.”

Toch is er volgens hem ook zeker niets mis met naar kantoor gaan. „Dat is ook belangrijk. Mensen zeggen vaak: het heeft niet zoveel zin om naar de zaak te gaan om de hele dag achter de computer te zitten, dat kan thuis ook. Maar mensen gaan juist voor teamoverleg, interactie met collega’s en creativiteitssessies.”

