Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Interieurtrends 2025: duurzaam, flexibel en persoonlijk

Het nieuwe jaar staat voor de deur en dat betekent dat het tijd is voor de nieuwste trends. Wij vinden het belangrijk dat je volledig op de hoogte bent van de mooiste meubeltrends. We nemen graag met je door welke nieuwe trends en ontwikkelingen in de interieurindustrie je mag verwachten in 2025.

Technologie in huis: de nieuwste gadgets en trends

Sinds enkele jaren zijn we allemaal bekend met smart homes: een woning waarin apparatuur werkt via een wifi- of bluetooth netwerk en kan worden bediend met een app. Waar dit voorheen een luxe was, is het tegenwoordig de standaard. Het is dan ook niet verrassend dat er in 2025 veel meer opties te zien zijn. Denk hierbij aan slimme spiegels, meubels met ingebouwde apparatuur zoals onzichtbare speakers en AI-gestuurde verlichting en temperatuurregeling.

Gezond en duurzaam wonen met natuurlijke materialen

De klanten van grote interieurwinkels hechten steeds meer waarde aan duurzaam wonen. Het is dan ook niet gek dat er in de meubeltrends van 2025 veelvuldig gekozen wordt voor duurzame materialen en biophilic design. Materialen zoals hout, bamboe, steen en riet worden gecombineerd met planten, organische vormen en aardetinten. Iedereen kan bijdragen aan een circulaire economie door bovendien te kiezen voor gerecyclede materialen. Op deze manier combineer je een gezond en stijlvol interieur met een duurzame levensstijl.

Modulair wonen: de toekomst van interieurdesign

We hebben te maken met een groeiend woningtekort en een stijgende populariteit van thuiswerken. De vraag naar flexibele interieur designs is dan ook aan het toenemen. De meubels in een modulair design kunnen eenvoudig worden aangepast en verplaatst. Denk hierbij aan een modulaire zitbank die je eenvoudig omtovert tot bed of opbergruimte, modulaire kasten die je volledig kunt aanpassen op de beschikbare ruimte en modulaire tafels die je kunt uitbreiden of verkleinen voor meer gasten of werkruimte.

Van minimalistisch naar maximalistisch en eclectisch

Waar we de afgelopen jaren veelvuldig kozen voor een minimalistisch design, zien we in 2025 steeds vaker maximalistische designs. Hierbij geldt niet less is more, maar more is more. Zo is maximalisme kleurrijk en levendig, is er sprake van overvloed en staat je eigen persoonlijkheid centraal. Zorg voor een eclectische uitstraling door oude en nieuwe meubels te combineren en voeg culturele invloeden toe voor een uniek eindresultaat.

Retro revival: nostalgische stijlen met een moderne twist

Genoot je de afgelopen jaren van retro meubels met een moderne twist? Dan kun je ook in 2025 je hart ophalen. Komend jaar zien we nostalgische interieurs met een vleugje moderniteit. Denk hierbij aan pasteltinten en zachte, ronde vormen en unieke meubels die herinneringen en emoties oproepen.

Japandi 2.0: een evolutie naar Scandinese

We zijn al bekend met de Japandi woonstijl: de stijl waarbij Scandinavische en Japanse elementen worden samengevoegd tot een rustgevende en lichte interieurstijl. In 2025 evolueert deze stijl naar een nieuwe, indrukwekkende interieurstijl die we Scandinese noemen. Dit is een combinatie tussen Scandinavische elementen en invloeden uit andere Aziatische landen. Denk hierbij aan eenvoud, warmte en functionaliteit met een gevoel van eenheid en harmonie.

Kleurtrends 2025: een verrassende mix

Naast populaire tinten zoals beige en grijs, zien we in 2025 ook meer gedurfde kleuren. Denk hierbij aan kleuren zoals okergeel, diepblauw en terracotta. Deze kleuren dragen bij aan een uitnodigende en warme sfeer in huis. Ook pasteltinten zien we komend jaar weer terug, maar dan met een moderne twist met gedempte details, waarbij contrast gecreëerd wordt door de pasteltinten te combineren met metallic, zoals brons, goud en zilver. Wie op zoek is naar een dramatisch effect, is de klassieke zwart-wit combinatie de perfecte oplossing. Oftewel, 2025 is het jaar om te experimenteren en een persoonlijk interieur te creëren!