Zijn deze activiteiten ‘natuurlijke antidepressiva’? En werkt dat?

We voelen ons allemaal weleens somber, down of een tikkeltje depressief. En hoewel voor iedereen iets anders werkt als remedie, zijn er een aantal activiteiten die ons brein lichter maken. ‘Natuurlijke antidepressiva’, dus? Gedragswetenschapper Sheehan Fisher noemt ze liever ‘dopaminemiddelen’.

Voordat we over de zogenoemde ‘natuurlijke antidepressiva’ beginnen, is het niet onbelangrijk om onderscheid te maken tussen een daadwerkelijke depressie en sombere gedachten. Een depressie vergt namelijk een andere aanpak, maar de ‘moodboosters’ die in dit artikel naar voren komen, zijn over het algemeen goed voor de mentale gesteldheid.

‘Natuurlijke antidepressiva’, bestaat dat?

Gezondheidsplatform Fortune Wel vroeg Sheehan Fisher, universitair docent psychiatrie en gedragswetenschappen, hoe dat precies zit met die ‘natuurlijk antidepressiva’. Op social media gaat namelijk een lijstje rond. ‘Zon, goede seks, het bos, de zee, meditatie, ademhaling, krachttraining, goede vrienden, cardio-training, wandelen en voedzame voeding’, zouden onze mentale gesteldheid goed doen.



Nature's Anti-Depressants · The sun

· Good sex

· The forest

· The ocean

· Meditation

· Breathwork

· Weight lifting

· Good friends

· Zone 2 cardio

· Walking 8-10k steps

· Nutrient dense foods Anything else you'd add? — Dan Go (@FitFounder) June 23, 2023

Fisher benadrukt dat iemand met een depressie of ernstigere psychische aandoeningen niet zomaar van zijn of haar problemen af is met een wandeltocht door het bos. „Maar in het algemeen, inclusief de mensen die worstelen met psychische problemen, kan natuur, sociale betrokkenheid, lichaamsbeweging of seks allemaal een positieve ondersteuning zijn voor de geestelijke gezondheid. Ook kan het het risico op het ontwikkelen van depressieve symptomen helpen verminderen. ”

Wanneer heb je professionele hulp nodig? Achterhalen of je nu wel of niet een depressie hebt, kan best lastig zijn. Je kunt een depressie herkennen aan de volgende symptomen: Gevoel van verdriet, leegte of hopeloosheid

Aanhoudende vermoeidheid

Slaapproblemen

Verliezen van interesse in activiteiten die je vroeger leuk vond

Waardeloos voelen

Verminderde eetlust en gewichtsverlies of toegenomen trek en gewichtstoename

Suïcidale gedachten of gedachten tot zelfbeschadiging Herken je dit soort klachten en duren ze langer dan twee weken? Dan kan het zo zijn dat je worstelt met een depressie. Fisher stelt voor dat mensen bij zorgen hierover een afspraak maken met hun huisarts, een psycholoog of psychiater om daarover te praten.

Dopaminemiddelen voor betere mentale gesteldheid

Volgens de gedragswetenschapper past de term antidepressiva beter in de medische en klinische hoek. Het blijft natuurlijk een medicijn. Daarom gebruikt Fisher liever het woord ‘dopaminemiddelen’, die de gelukshormonen in jouw brein en lichaam in werking zetten. Oftewel simpele activiteiten of gedragingen die je snel een hoeveelheid dopamine geven. Er zijn overigens meer gelukshormonen, waaronder serotonine en endorfine. Metro schreef eerder over de ‘deurtjes’ richting deze verschillende gelukshormonen.

De gedragswetenschapper legt uit dat dopamine een belangrijk stofje is, maar niet altijd een depressie kan oplossen. „Echter kunnen deze ‘moodboosters’ jouw stemming beïnvloeden en depressieve symptomen verhelpen. Daarnaast ondersteunen ze ook ons algehele welzijn.”

‘Moodboosters’ in jouw leven

Naast het bovengenoemde lijstje, voegt Fisher nog een aantal zaken toe die sombere gedachten verminderen. „Voldoende slaap, genoeg hydratatie, een positieve kijk en een doel en gemeenschap vinden”, aldus de universitair docent.

Volgens Fisher is het de truc om dit soort gewoonten met regelmaat in jouw leven toe te passen. Hij waarschuwt zelfs dat je dit soort activiteiten niet moet verwaarlozen, zelfs als het moeilijkere tijden zijn. „Weet welke gewoonten grote positieve impact op jou hebben en leer hoe je ze altijd kunt toepassen. Ook als de omgeving verandert.”