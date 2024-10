Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Witte plekken of felrood? Dit zegt de tong over je gezondheid

Wellicht dat het bij een acupuncturist of Chinese medicus weleens aan je gevraagd is: ‘Laat eens je tong zien’. En dat is niet zo gek, want een tong zegt meer over je gezondheid dan we denken.

Je lichaam vertelt je een hele hoop. Bijvoorbeeld dat je mond en gebit je vertellen hoe het ervoor staat met je gezondheid, hoe vaak poepen gezond is en met dit trucje kom je erachter dat je een vochttekort hebt.

Graadmeter van gezondheid

En kennelijk is ook de tong een uithangbord van de algehele gezondheidsstatus. The Guardian schrijft dat de tong wereldwijd en eeuwenlang gebruikt wordt in diverse geneeswijzen. Professor Yangfang Ren is arts, hoogleraar tandheelkunde en onderzoeker aan de University of Rochester’s Eastman Institute for Oral Health. Hij vertelt dat dit lichaamsdeel in de traditionele Chinese geneeskunde als belangrijke graadmeter van de gezondheid wordt gezien. De Chinezen zeggen namelijk dat verschillende delen van de tong iets zeggen over onze organen.

De vorm, kleur en textuur van de tong kunnen volgens Ren waardevolle informatie laten zien. Geen enkele tong is overigens hetzelfde, maar een bij gezonde tong is de kleur over het algemeen tussen lichtroze en donkerrood. Daar bovenop ligt een dunne, witachtige laag keratine. De kleine bultjes op het oppervlak worden papillen genoemd en bevatten onder andere de smaakpapillen.

Bekijken in de spiegel

Frank Scannapieco, een vooraanstaande professor in de orale biologie aan de University at Buffalo, pleit ervoor om de tong af en toe in de spiegel te bekijken. Zie je significante veranderingen optreden? Dan kan er iets aan de hand zijn en kun je een arts raadplegen.

Jiwon Lim, arts en ziekenhuistandarts bij het National Institutes of Health Clinical Center, legt uit dat je tong laat zien wanneer het lichaam niet werkt zoals het hoort. En dat betekent niet dat alle veranderingen zorgwekkend zijn. Want onze tong verandert van dag tot dag, ook afhankelijk van wat je eet of drinkt.

Zo kan onze tong verkleuren door gekleurde drankjes, vruchten, koffie of thee. Maar kunnen ook medicijnen, zoals antibiotica, een zwarte of blauwe kleur achterlaten, vertelt Scannapieco. Hij adviseert wel om in dat geval een arts te raadplegen, om na te vragen of dat bijwerkingen zijn van de medicijnen.

Veranderingen aan de tong

Sommige veranderingen aan de tong verdwijnen weer, maar er zijn ook een aantal veranderingen kunnen duiden op iets serieus.

Felrode tong

Is jouw tong felrood en heeft het een hobbelige textuur? Dan kan het zijn dat daar wellicht een onderliggende aandoening de reden van is. Allergieën, de ziekte van Kawasaki, toxisch shocksyndroom, roodvonk en een vitamine B12-tekort zorgen namelijk voor een felrode tong.

Witte vlekken

Melkwitte plekken op de tong kunnen pijnlijk zijn, bijvoorbeeld bij het tandenpoetsen. Het kan een teken zijn van spruw, legt Scannapieco uit. Oftewel een soort schimmelinfectie die vaker voorkomt bij baby’s, zuigelingen, 65-plussers en mensen met een verzwakt immuunsysteem. Het wordt behandeld met antischimmelmedicijnen.

Als de witte vlekken dik zijn en niet kunnen worden afgeschraapt, kan dit een teken zijn van leukoplakie, wat soms als een voorstadium van kanker wordt beschouwd, zegt Ren.

Gele tong

„Als iemand geelachtig groen vuil op zijn tong verzamelt, kan dat wijzen op een slechte mondhygiëne”, zegt Lim. Deze kleur van vuil heeft ook de neiging zich meer op te hopen bij patiënten die roken, voegt ze eraan toe.

Rode vlekken, met dikke witte rand

Volgens Ren komt dit vaak voor en verplaatsen de vlekken van dag tot dag. Daarom noemt men het ook wel geografische tong, omdat de tong er bijna als een soort landkaart uitziet. Volgens Lim is de oorzaak hiervan niet duidelijk, maar laat sommige literatuur zien dat het om een auto-immuunziekte gaat of dat er een verband is met hogere stressniveaus.

Kleine zweren

Kleine zweren op de tong, of in het zachte weefsel van de mond, zijn waarschijnlijk aften. Aften kunnen veroorzaakt worden door mondletsel (zoals bijten of irritatie van een beugel), maar ook door stress, hormonale verschuivingen, bepaalde allergieën en voedselgevoeligheden. Ze kunnen ook een teken zijn van bijvoorbeeld de ziekte van Crohn of coeliakie.

Zwarte tong

Als de papillen niet goed worden afgebroken en te lang op de tong blijven zitten, kunnen bacteriën en vuil in de mond blijven. Dat wordt vaker gezien bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem.

„De tong is iets wat we helaas vaak negeren”, zegt Scannapieco. Maar je hoeft nu niet overmatig te schrapen en te poetsen om je tong gezond te houden. Als jij minmaal twee keer per dag je tanden poetst en je tanden stookt, doe je voldoende.

