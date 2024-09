Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De glimlach op je profielfoto verraadt meer over je karakter dan je denkt

De manier waarop je glimlacht op je profielfoto op LinkedIn, datingapps of op je pasfoto verraadt meer over je karakter dan je denkt. Uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt namelijk dat we belangrijke karaktereigenschappen van iemand kunnen inschatten op basis van de manier waarop iemand in de camera kijkt.

Sociaal psycholoog Zak Witkower ontdekte dat we mensen met de zogenoemde Duchenne-glimlach, een soort glimlach waarbij zowel spieren rond de mond als spieren rond de ogen actief zijn, met gemak kunnen onderscheiden van mensen die deze glimlach niet hebben. Volgens hem kan de ‘Duchenne-lach’ dan ook veel betrouwbare informatie geven over iemands persoonlijkheid.

Warm, betrouwbaar en plichtsgetrouw

Voor zijn onderzoek zette Witkower meer dan 300 proefpersonen op de foto. Ongeveer de helft van hen vertoonde de Duchenne-lach. „Niet iedereen lacht hetzelfde, maar vooral mensen die zichzelf omschrijven als warm, betrouwbaar, plichtsgetrouw of minder agressief en arrogant, vertonen van nature deze specifieke glimlach”, zegt Witkower.

Vervolgens vroeg hij 1000 mensen om de karaktereigenschappen warmte, betrouwbaarheid, plichtsgetrouwheid, agressie en arrogantie in te schatten op basis van de eerder gemaakte foto’s. Daarop stonden zowel glimlachende gezichten als neutrale gezichten. De beoordeling van de kijkers vergeleek hij vervolgens met hoe de 300 proefpersonen op de foto’s zichzelf omschreven.

Onze glimlach is overal. Op je LinkedIn-profiel, op datingsites, in jaarboeken, op een medewerkersbadge. Het is vaak het eerste wat mensen van je zien, nog voordat je jezelf hebt voorgesteld

Kijkers die een beoordeling maakten op basis van een glimlachend gezicht bleken in de meeste gevallen nauwkeuriger dan de mensen die een neutraal gezicht beoordeelden. „Sterker nog, het zien van de Duchenne-smile was direct gekoppeld aan de nauwkeurigheid van de beoordeling van die warme eigenschappen.”

Duchenne-glimlach is moeilijk te faken

Volgens Witkower is het dan ook niet makkelijk om de Duchenne-glimlach te faken. „Iemand die koudere karaktereigenschappen aan zichzelf toeschrijft, kan niet gemakkelijk overschakelen naar een glimlach die zo gunstig is als de Duchenne-glimlach. Zij zijn eerder geneigd een asymmetrische glimlach te laten zien, of alleen een glimlach met de mondhoeken waarbij de oogspieren minder betrokken zijn.”

Onze glimlach onthult dus veel over we we zijn en dat roept volgens Witkower vragen op over privacy. „Onze glimlach is overal. Op je LinkedIn-profiel, op datingsites, in jaarboeken, op een medewerkersbadge. Het is vaak het eerste wat mensen van je zien, nog voordat je jezelf hebt voorgesteld”, legt hij uit. „Het is belangrijk om je ervan bewust te zijn dat onze glimlach persoonlijkheidskenmerken aan anderen onthult. En de vraag is of dat wel eerlijk is. Je wordt min of meer gedwongen om dit soort informatie over jezelf weg te geven op allerlei plekken waar je geen controle meer over hebt.”

Reacties