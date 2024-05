Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo belangrijk is de eerste indruk bij een nieuwe baan volgens de psycholoog

De keuze is gemaakt: je gaat starten met een nieuwe baan. Je eerste werkdag staat voor de deur en hoe goed je je ook hebt voorbereid, dat blijft altijd spannend. Maar hoe belangrijk is nu eigenlijk een goede eerste indruk? Met die vraag kloppen we in Metro’s podcast De Werkvloer aan bij psycholoog Najla Edriouch.

Zo’n 25 procent van de jonge werkenden tussen de 18 en 34 jaar oud heeft last van burn-outklachten, blijkt uit het meest recente onderzoek van TNO en het CBS. De hoogste tijd om die cijfers serieus te nemen. Daarom brengen we iedere podcastaflevering een bezoek aan de psycholoog.

Psycholoog Najla Edriouch

Najla Edriouch is GZ-psycholoog, raadpleegt de wetenschap om anderen te helpen en deelt maandelijks haar psychologische kennis online én offline met zo’n 40.000 mensen. Edriouch is expert als het gaat om mentale gezondheid. In deze aflevering van De Werkvloer leggen we haar een stelling voor: ‘Een slechte eerste indruk op je werk, daar kom je nooit meer vanaf.’

„Ik denk dat je er best vanaf kunt komen”, reageert Edriouch. Maar dat is niet gemakkelijk. Bovendien blijkt een eerste indruk altijd relatief kloppend, vervolgt ze. „We hebben snel een basisindruk gemaakt.”

Zo werkt de eerste indruk

Binnen een halve minuut hebben we vaak al een indruk van iemand, legt de psycholoog uit. „Er zijn verschillende mentale processen die daaraan bijdragen en er zijn ook verschillende trucjes die je kunt toepassen om die indruk te beïnvloeden.” Zo kun je zakelijk flirten door extra veel te glimlachen, door iemand aan te kijken, of complimenten te geven. „Dat zou je natuurlijk kunnen doen, maar in principe is het vooral belangrijk dat je jezelf blijft”, adviseert Edriouch.

Wil je toch op een bewuste manier met die eerste indruk omgaan? „Dan is het handig om iets minder bezig te zijn met hoe je zélf overkomt, en juist meer focus te leggen op de ander.” Vraag jezelf bijvoorbeeld af: ‘Wat is mijn indruk van de ander of van de organisatie?’ Op die manier benader je de ander met interesse en belangstelling tijdens bijvoorbeeld een eerste werkdag. „Uiteindelijk vindt iedereen het prettig om met interesse benaderd te worden.”

Tips voor de eerste indruk

Wat als je niet helemaal tevreden bent over de indruk die je hebt gemaakt? Omdat je jezelf ietwat hebt overschreeuwd tijdens je eerste dag, of juist veel stiller was dan normaal? Dan kun je daar altijd op terugkomen bij een collega, vertelt Edriouch. „Benoem dat je heel zenuwachtig was en dat je het spannend vond. Zo kun je opnieuw verbinden met de ander en een eventuele contactbreuk herstellen.”

Het belangrijkste advies? „Heel cliché, maar wees vooral jezelf.” Doe jij jezelf anders voor? Dan verandert vooral de verdeling van wat mensen van je vinden. „De verdeling van beoordelingen zal worden aangepast”, legt Edriouch uit. Dat legt de psycholoog verder uit aan de hand van een taartdiagram: één groep beoordeelt je als ‘leuk’, één groep als ‘neutraal’ en één groep die jou als ‘negatief’ beoordeelt. „Doe jij jezelf anders voor? Dan zal alleen die verdeling veranderen.”

Benieuwd naar het volledige inzicht van de eerste indruk? Je hoort er alles over in de nieuwste aflevering van Metro’s podcast De Werkvloer. Vanaf vandaag te beluisteren via je favoriete podcast-app of via onderstaande links.

Abonneer je via Apple Podcasts of Spotify en krijgt automatisch alle nieuwe afleveringen in je favoriete podcast-app.

Reacties