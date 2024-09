Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op welke partij je stemt, hangt af van de structuur van je brein

Of je al jarenlang overtuigd PVV-stemmer bent of juist zweert bij GroenLinks, zegt niet alleen iets over hoe je in het leven staat, maar heeft ook te maken met de structuur van je brein. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben onlangs met behulp van MRI-scans van bijna 1000 Nederlanders aangetoond dat er een verband bestaat tussen je breistructuur en ideologie.

Voor het onderzoek analyseerden de wetenschappers MRI-scans van 975 Nederlanders tussen de 19 en 26 jaar. Deze scans koppelden ze vervolgens aan vragenlijsten over ideologie. Wat blijkt? Conservatieve kiezers hebben een iets grote amygdala (het deel in ons brein dat zorgt voor de verwerking van gevoelens en emoties, red.) dan progressieve kiezers.

Eerder onderzoek toonde dit al eens aan, maar om die bevindingen te bevestigen bekeken de onderzoekers een grotere en meer diverse groep mensen. Uit deze nieuwe studie blijkt dat ideologie en hersenstructuur inderdaad met elkaar samenhangt, al is het verband kleiner dan gedacht.

Verschil zo groot als een sesamzaadje

Het verschil in de grootte van de amygdala van conservatieve stemmers ten opzichte van progressieve stemmers is slechts een samenzaadje. „De amygdala van de gemiddelde conservatieve stemmer is 157 samenzaadjes groot en van de gemiddelde progressieve stemmer 156 sesamzaadjes. Dat is een klein verschil, maar wel significant”, stelt een van de onderzoekers, Steven Scholte. „Het suggereert dat er op een bepaald niveau wel een verband is tussen hersenanatomie en ideologie, maar dat deze heel indirect is.”

Dat er sprake is van een simpele tweedeling tussen ‘links’ en ‘rechts’ spreken de wetenschappers overigens tegen. „Wij stellen dat je ideologie als een breder begrip moet zien en tonen aan dat er minder koppelingen tussen breinstructuur en ideologie zijn dan in eerdere studies is gevonden.

Ideologie blijkt complexer dan gedacht

Ook blijkt dat ideologie zelf complexer is dan werd aangenomen in eerder onderzoek. Als voorbeeld noemen de onderzoekers deelnemers die op de SP stemmen, een partij met veelal linkse economische standpunten, maar met een meer conservatieve kijk op sociale waarden. De amygdala van SGP-stemmers bleek groter dan die van stemmers die zich met meer progressieve partijen identificeren. „Ideologie is dus veel complexer dan alleen identificatie op sociaal-culturele thema’s en kan ook over standpunten op economische en sociaal-culturele kwesties gaan.”

Toch noemen de onderzoekers het opmerkelijk dat verschillen in hersenstructuur gekoppeld blijken te zijn aan zoiets abstracts als ideologie. In eerste instantie verwachtten ze namelijk helemaal effect te vinden.

Hoe conservatisme en de grootte van de amygdala precies met elkaar samenhangen is nog niet duidelijk. „Mogelijk is er een verband waarbij de amygdala groter is bij mensen die heftiger reageren op informatie, wat soms zou kunnen resulteren in meer conservatieve ideeën in de politiek.”

