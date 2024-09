Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Italië kan al maanden geen boetes naar Nederlandse verkeersovertreders sturen

Goed nieuws voor vakantiegangers die in Italië zijn geweest en mogelijk een boete hebben gereden. Boetes vanuit Italië worden al enkele maanden niet meer doorgestuurd naar Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Voor deze drie landen heeft Italië namelijk geen toegang tot het Europese auto- en rijbewijsinformatiesysteem (Eucaris).

Dit systeem maakt sinds 2016 een grensoverschrijdende uitwisseling van voertuig- en rijbewijsinformstie mogelijk. Dat betekent dus dat boetes die je in andere EU-landen rijdt alsnog opgestuurd kunnen worden. Tenminste, als deze gegevens doorgestuurd kunnen worden.

Daar heeft Italië sinds enkele maanden problemen mee als het gaat om boetes die door Nederlanders, Duitsers of Oostenrijkers worden gereden. Overtreders uit deze landen gaan mogelijk vrijuit omdat boetes niet opgestuurd kunnen worden.

Technisch probleem

Volgens de Italiaanse minister minister van Transport, Matteo Salvini, komt de blokkering van Italië op Eucaris door een technisch probleem. Hij meldde onlangs dat het systeem binnenkort weer geactiveerd zou moeten worden.

Maar omdat het systeem er maandenlang uitlag, lijkt het erop dat andere andere Nederlandse vakantiegangers, die tijdens hun verblijf in Italië een verkeersovertreding hebben begaan, de boete gaan ontlopen. Hoewel de Italiaanse overheid officieel 350 dagen de tijd heeft om deze boetes te innen, is het maar de vraag of dit ook gaat gebeuren met alle verkeersovertredingen die de afgelopen maanden zijn begaan.

Opbrengst boetes deels voor lokale schatkist

En dat betekent grote verliezen voor Italiaanse steden en dorpen. In Italië komt het geld dat verkeersboetes opleveren namelijk niet alleen ten goede aan de nationale overheid. Een groot deel van de boetes die uitgedeeld worden in dorpen en steden komen terecht in de lokale schatkist. Zij lopen door de blokkade dus veel geld mis.

Merano, een dorpje in Zuid-Tirool, kon de afgelopen maanden zeker 4000 boetes niet innen. Het dorp liep hierdoor maar liefst 230.000 euro mis. „En dan is er ook nog het probleem huurauto’s die door buitenlandse mensen worden gebruikt.”, zegt de lokale politica Julia Unterberger tegen de website Auto Motor und Sport. Verhuurders geven volgens haar vaak geen of onjuiste informatie over de bestuurder die de verkeersovertreding heeft begaan. Dat komt omdat verhuurders volgens een speciale wettelijke regeling vrijgesteld zijn van iedere aansprakelijkheid voor boetes, maar zorgt er dus ook voor dat vaak niet te achterhalen valt wie de overtreding heeft begaan en dus naar wie de boete gestuurd moet worden.

