‘Wachttijden ggz maakt klachten psychische patiënten erger’

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) lopen alsmaar op en dat baat het Trimbos-instituut zorgen. Niet alleen worden de klachten van de meeste patiënten erger tijdens het wachten, ook maakt het wachten de behandeling ingewikkelder.

Het Trimbos-instituut trekt de conclusies naar aanleiding van een literatuuronderzoek, samen met het Nivel, een kennisorganisatie die onderzoek doet naar de gezondheidszorg, naar de impact van wachttijden in de ggz.

Toegankelijkheid

De toegankelijkheid van de ggz staat al langere tijd onder druk. De wachttijden lopen alsmaar op, waardoor patiënten soms maanden moeten wachten tot zij hulp kunnen krijgen. Tijdens het wachten kunnen patiënten wel ondersteuning krijgen van een praktijkondersteuner via de huisarts. Hoewel dit goed is, kan het volgens het Trimbos-instituut ook risico’s met zich meebrengen, omdat huisartsen niet volledig zijn ingericht voor dit soort zorg.

„Nadelige gevolgen van de wachttijden kunnen zelfs jaren later nog zichtbaar zijn. Ook na de behandeling”, concludeert Veerle Schutjens, projectmedewerker Zorg & Participatie bij het Trimbos-instituut.

Daarnaast oefent het ook een hoge werkdruk uit op de huisartsenpraktijken, die vaak al onderbemand zijn. Volgens het Trimbos-instituut beïnvloedt het daarnaast het verwijsgedrag van de huisartsen, waardoor het risico bestaat dat de behandeling waarnaar wordt verwezen onvoldoende aansluit op de behoeften van de patiënt.

Complexe psychische problemen

Vooral de mensen met complexere psychische problemen hebben te maken met de langste wachttijden. Jasper Nuijen, senior projectmedewerker Zorg & Participatie, Trimbos-instituut noemt dat „schrijnend”.

Door die langere wachttijden wordt bij een groot deel van de mensen de psychische problemen erger. Daarnaast kan het ook uitzichtloos voelen, waardoor patiënten kunnen afhaken van een behandeling in het algemeen. Als de patiënten wél nog een behandeling willen, zijn de gevolgen van het lange wachten ook tijdens de behandeling te merken. Volgens het Trimbos-instituut vallen bijvoorbeeld patiënten die langer hebben moeten wachten, vaker uit tijdens de ggz-behandeling.

Het lange wachten is niet alleen nadelig voor de patiënt, maar ook voor de naasten van de patiënt. Het kan een druk vormen op de naasten, waardoor zij zelf ook last kunnen krijgen van psychische klachten.

Passende zorg of ondersteuning

Volgens het Trimbos-instituut is het belangrijkst om de wachtlijstproblematiek aan te pakken, maar omdat dat naar verwachting niet op korte termijn gaat gebeuren, benadrukt het onderzoek het belang van het bieden van passende zorg of ondersteuning tijdens het wachten. Op die manier hoopt het instituut dat de negatieve impact van het wachten op zowel patiënten, als naasten als zorgverleners wordt verkleind. Belangrijk hierbij is wel, stellen de onderzoekers, dat dit gebeurt op een manier dat huisartsen en praktijkondersteuners worden ontlast. Bijvoorbeeld via initiatieven vanuit de ggz, het sociaal domein of zelfregie- en herstelcentra.

