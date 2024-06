Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Online gokken neemt toe: zoveel jongeren zetten geld in op sportwedstrijden deze zomer

Gokken op sportwedstrijden: het kan tegenwoordig aardig makkelijk online. Zo makkelijk dat uit een onderzoek van onderzoeksbureau Ruigrok blijkt dat zes op de tien Nederlandse jongeren mogelijk deze zomer geld inzet op sportwedstrijden.

Met name het EK voetbal, dat vrijdag begonnen is in Duitsland, is hierbij populair.

Gokken

Het onderzoek is gedaan in het kader van een campagne van Loket Kansspel, het steunpunt van de overheid voor mensen met gokproblemen. Aan het onderzoek hebben ruim 975 jongvolwassenen meegedaan.

Uit een eerder onderzoek bleek al dat jongvolwassenen in het algemeen het meest online gokken. Zij doen dit het vaakst op sportwedstrijden. Wel gokken zij met minder hoge bedragen dan oudere spelers. Volgens het onderzoeksbureau komt dit omdat zij vermoedelijk minder te besteden hebben. Toch gaat het nog om gemiddeld 52 euro per maand dat jongeren verliezen door gokken.

Negatieve gevolgen

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat ruim 30 procent van de jongvolwassenen aangeeft waarschijnlijk te gaan gokken op wedstrijden deze zomer. 32 procent houdt het nog op een ‘misschien’. Het gaat vooral om jongvolwassen mannen die graag gokken.

Deze groep is zich er wél bewust van dat het gokken negatieve gevolgen kan hebben. 44 procent van de spelers heeft ook weleens meer geld ingezet op bijvoorbeeld wedstrijden dan ze eigenlijk konden missen. 78 procent van de actieve gokkers gelooft echter dat als zij zich goed verdiepen in een bepaalde sport, dat ze dan ook hun winstkansen kunnen vergroten.

Online gokken legaal

Online gokken is sinds oktober 2021 legaal in Nederland. Iets wat het Trimbos-instituut zorgen baat: „Doordat online gokken legaal is, verwachten we dat een nieuwe groep spelers verleid worden te gaan gokken. Dat kan leiden tot financiële en psychische problemen.”

Pointer besteedde in 2022 ook aandacht aan het inmiddels legale online gokken. „De nieuwe legale goksites zouden moeten beschermen, maar verslaafden verliezen er tienduizenden euro’s per maand.” Ex-gokker, en inmiddels hulpverlener, Feite Hofman voegde toe: „Aan legale partijen kun je eisen stellen en vragen van; voer een degelijk preventiebeleid, reageer op je spelers, blijf met ze in contact. Aan een illegale partij kun je dat niet vragen. Alleen dan moeten ze dat ook doen in de praktijk. En dat gebeurt niet altijd.”

Met de vorige week gestarte campagne ‘Speel geen spelletjes met je geld‘ van Loket Kansspel wil de overheid juist meer bewustheid creëren over (online) gokken. Op de website is allerlei informatie beschikbaar gesteld, zoals ervaringsverhalen en tips. Ook is er een test te doen, om te kijken of je durft te wedden of je alles onder controle hebt of dat er toch een kans is dat je alles verliest. De test geeft volgens het Loket Kansspel een realistisch inzicht van het eigen gokgedrag: „Met dit platform willen we deze doelgroep beter informeren en bewust maken van de risico’s.”

