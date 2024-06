Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen haalt uit naar Oranje-keeper Verbruggen: ‘Totaal onvoldoende’

Ondanks dat Oranje gisteren zegevierde op Polen met – op het nippertje – 2-1, is Johan Derksen niet zo te spreken over de keeper van het elftal. Bart Verbruggen, tevens de jongste EK-keeper in zestig jaar, had wat Derksen betreft best vervangen mogen worden.

Het was Wout Weghorst die gisteravond in Hamburg het winnende doelpunt scoorde, toen hij nog niet eens twee minuten in het veld was. ‘Woutje bedankt’, werd dan ook luidkeels gezongen door Oranjefans in de Duitse stad.

Johan Derksen over Bart Verbruggen: ‘Totaal onvoldoende’

Bij Vandaag Inside Oranje (gisteravond) gaat het uiteraard ook over de wedstrijd. Voetbaltrainer en voormalig proefvoetballer Dick Advocaat is ook aangeschoven en hoort aan hoe Johan Derksen zijn tirade over keeper Verbruggen begint. „Ik heb me nogal gestoord vanmiddag aan de tv-reporter, maar ook aan de mensen in de radiostudio, die keeper werd helemaal opgehemeld”, merkt de analist op. „Dat is een aardige keeper op de lijn. Bij Brighton (de club waar Verbruggen speelt, red.) is iedere voorzet, iedere spelhervatting, iedere corner, paniek.”

Volgens Derksen blijft de keeper „altijd op de doellijn staan”. „Daar heb je nog verdedigers die bijna alle kopduels winnen, maar als hier, bij Nederlandse verdedigers, een tegenstander een bal op het achterhoofd krijgt bij de 5 meter-lijn, zoals vanmiddag, dan ben je op de lijn geklopt. Die zijn niet meer te houden. Die man is totaal, totáál onvoldoende voor z’n goal met hoge voorzetten.”

‘Twee passen hè?’

De besnorde analist denkt dat Verbruggen heel kwetsbaar wordt als hij tegenover Britse teams komt te staan. Wilfred Genee en René van der Gijp brengen echter in dat Verbruggen niet bij de corner in de wedstrijd van gisteren kon. „Het is twee passen, hè?”, brengt Derksen daar tegenin. „Het is op de rand van het vijf meter-gebied, het is twee passen.”

De rest van Derksens tirade kun je hier terugkijken:

