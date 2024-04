Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wachtlijsten ggz blijven groeien, Tweede Kamer moedeloos

De Tweede Kamer wordt er moedeloos van dat de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) maar blijven groeien in plaats van korter worden. Ook de tijd die iemand moet wachten op de benodigde zorg (wachttijden) neemt niet af. Er wordt te veel vergaderd en te weinig concreet gedaan voor mensen die de hulp hard nodig hebben, vindt de Kamer. Daar is demissionair zorgminister Conny Helder het niet mee eens, bleek tijdens een debat over de ggz.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakte recent bekend dat er in december 97.450 mensen met psychische problemen op een wachtlijst stonden. Dat is ruim 10.000 meer dan een jaar eerder. Meer dan de helft van hen moet langer op hulp wachten dan afgesproken.

De te lange wachtlijsten en wachttijden „kaarten we keer op keer aan, maar er lijkt niets te gebeuren, terwijl er van alles wordt beloofd”, verzuchtte GroenLinks-PvdA-Kamerlid Lisa Westerveld, die ook namens D66 sprak. „Ik verwacht dat de minister met de vuist op tafel gaat slaan.”

Ook de onderhandelende partijen voor een nieuw kabinet, PVV, VVD en NSC, zijn geschrokken van de cijfers. Ze willen, net zoals de oppositie, meer actie en daadkracht van de minister. BBB was niet bij het debat aanwezig.

Helder erkende dat de problemen in de ggz groot en schrijnend zijn, maar volgens haar zijn en worden er wel degelijk „belangrijke stappen gezet” om de wachttijden te verkorten. Ze voegde daar wel meteen aan toe dat het een proces van „hele lange adem is”. Ze maakt zich bovendien grote zorgen over het personeelstekort in de ggz-sector en de toename van het aantal mensen met psychische problemen dat professionele hulp zoekt.

ANP

