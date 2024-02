Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de meest leefbare steden voor Europeanen (met ereplekken voor vier Nederlandse steden)

Wat is de fijnste plek om te wonen voor Europeanen? Daar is weer eens onderzoek naar gedaan. Nederlandse steden kwamen hierbij heel goed uit de verf, met maar liefst vier steden in de top tien met meest leefbare steden.

De ranking komt van mobiliteitsadviseur ECA International. De lijst is gebaseerd op verschillende factoren, zoals gezondheidszorg, huisvesting, veiligheid, toegang tot een sociaal netwerk, vrije tijdsvoorzieningen, luchtkwaliteit en klimaat.

Bern voert top tien meest leefbare steden aan

Volgens de ranglijst is Bern in Zwitserland de meest leefbare stad voor Europeanen. „Met topfaciliteiten, minimale luchtvervuiling en lage criminaliteitscijfers is Bern een zeer aantrekkelijke stad voor expats en hun families”, zegt Neil Ashman, Senior Location Ratings Analyst bij ECA.

Nummer twee op de lijst is ‘ons’ eigen Eindhoven. Maar dat is niet de enige Nederlandse stad in de top tien. Rotterdam en Den Haag staan samen met Kopenhagen op een gedeelde vijfde plek, Amsterdam neemt plek acht in.

Er is een duidelijke trend te zien in de top tien, ziet ook Ashman. „Zwitserse, Nederlandse en Scandinavische steden vormen de top tien van meest leefbare steden.” Naast het Zwitserse Bern staan ook Bazel en Genève in het lijstje. Scandinavië levert drie steden in de top tien af: Kopenhagen, Stavanger en Gothenburg.

De volledige top tien bestaat uit:

Bern, Zwitserland

Eindhoven, Nederland

Stavanger, Noorwegen

Genève, Zwitserland

Kopenhagen, Denemarken

Rotterdam, Nederland

Den Haag, Nederland

Gotenburg, Zweden

Amsterdam, Nederland

Bazel, Zwitserland

Dublin, Ierland

Luxemburg-stad, Luxemburg

Verstoten van eerste plek

Kopenhagen stond vorig jaar nog op nummer één. „Kopenhagen is nog steeds een geweldige stad voor expats, het blijft zeer leefbaar, maar heeft de afgelopen tijd te kampen gehad met een tekort aan geschikte woningen, waardoor het enigszins op de ranglijst is gedaald”, legt Ashman uit.”

Steden die momenteel met grote crises te kampen hebben, staan – niet verwonderlijk – aanzienlijk lager op de ranglijst. Zo zijn Moskou en Kiev maakten een vrije val en staan deze plekken nu respectievelijk op nummer 189 en 218.

