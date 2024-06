Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Bejaarde’ overvalt juwelier op klaarlichte dag, waarna verkoopster de deur voor hem openhoudt

Er is geen schot gelost en niemand gebruikte geweld bij een overval op een juwelier in Monaco. Toch lukte het een ‘bejaarde’ man om voor zeker 4 miljoen euro aan horloges en sieraden buit te maken tijdens een roofoverval op klaarlichte dag.

Zelfs ooggetuigen grepen niet in, zo is te zien op de bewakingsbeelden van de winkel. De beelden tonen twee mannen die deze week flink hebben huisgehouden bij de ‘Watch Company’ in Monaco. Een van hen zag er uit als een oud opaatje en kwam rond 10.30 uur met een wandelstok de winkel binnengelopen, zo melden de Franse media. Op de camerabeelden is te zien hoe hij met gebogen hoofd naar de balie schuifelt.

Overvaller blijkt geen bejaarde te zijn

Eenmaal in de winkel, blijkt wat deze ‘bejaarde’ werkelijk komt doen. Zo blijkt het helemaal geen oude man te zijn, maar lijkt dit alleen maar zo omdat hij een ‘opamasker’ draagt. Het volgende moment haalt hij een pistool uit zijn tas en geeft hij de verkoopster opdracht om zijn tas te vullen met horloges en sieraden. Ook begint hij zelf spullen uit de etalage te graaien.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Two individuals remain on the run after the armed robbery of the ‘Monaco Watch Company’ store on Boulevard des Moulins at around on the morning of Wednesday, May 29.#monaco #armed #robbery #watcheshttps://t.co/zmhYZpBJ7i pic.twitter.com/OQwO1bt7O2 — Klaus Lovgreen (@KlausLovgreen) May 29, 2024

Opvallend is dat het hele tafereel zo kalm verloopt dat zelfs ooggetuigen niet ingrijpen. Terwijl de man in de etalage staat en zijn tas vult, lopen er meerdere mensen voorbij. Hij gebaart hen rustig dat ze later terug moeten komen, waarna de voorbijgangers doorlopen.

Geen geweld gebruikt

Ook is te zien dat de overvaller nog even geduldig tegen de toonbank leunt, net als iedere andere klant zou doen die op de verkoopster aan het wachten is. Tijdens de overval wordt er dan ook op geen enkel moment geweld gebruikt.

Wanneer de tas gevuld is, wist de man zijn sporen. Dat deed hij volgens Franse media met een speciale spray. Vervolgens loopt hij rustig naar buiten – de verkoopster houdt zelfs de deur nog voor hem open – en vertrekt hij samen met zijn handlanger die buiten op wacht staat.

Van de overvallers ontbreekt tot nu toe elk spoor. De politie doet nog onderzoek naar de opvallende overval.

Vorige Volgende

Reacties