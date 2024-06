Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel kritiek op veiling zeer zeldzaam dinoskelet: ‘Grote schande’

Hij is ruim drie meter hoog, zes meter lang en maar liefst 150 miljoen jaar oud. Het skelet van een stegosaurus is uiterst zeldzaam en gaat binnenkort onder hamer bij veilinghuis Sotheby’s in New York. Naar schatting gaat het enorme fossiel tussen de 3,5 en de 5,5 miljoen euro opleveren, maar er is ook veel kritiek. Het dinoskelet dreigt namelijk in een privécollectie te belanden in plaats van in een museum.

Volgens het veilinghuis is het een van de beste fossielen in zijn soort die ooit is opgegraven. De botten zijn namelijk nog in zeer goede staat en dat is heel zeldzaam.

Het dinoskelet werd in 2022 opgegraven in de Amerikaanse staat Colorado en bestaat uit 247 botten. Uit de botten blijkt dat de stegosaurus lang heeft geleefd want sommige botten laten tekenen van artritis zien, een aandoening die ook bij mensen voorkomt.

Veel kritiek op veiling dinoskelet

Hoewel Sotheby’s het dinoskelet vol trots presenteert, is het ook veel kritiek op de veiling. Tegenstanders zien het namelijk niet zitten dat zo’n zeldzaam fossiel in een privécollectie van iemand belandt. Volgens hen hoort het thuis in een museum omdat er niet zoveel goed bewaarde dinoskeletten zijn.

„Als wat het veilinghuis zegt waar is, en als de foto’s kloppen, dan hoort dit skelet thuis in een museum, waar het door wetenschappers goed bewaard en bestudeerd kan worden”, zegt paleontoloog Steve Brusatte tegen CNN. „Het is een grote schande dat een fossiel zoals deze zomaar verdwijnt in het landhuis van een oligarch.”

Superrijken overbieden musea

Hij hoopt dan ook dat het dinoskelet alsnog in handen van een museum komt, maar heeft daar tegelijkertijd weinig vertrouwen in. „De superrijken zullen altijd in staat zijn musea te overbieden als een dinosaurus op de markt wordt verkocht.”

Het is dan ook niet de eerste keer dat dinofossielen in een privécollectie belanden. Zo is van Hollywoodsterren Nicolas Cage en Leonardo DiCaprio bekend dat zij thuis dinofossielen hebben staan en belandde het skelet van T. rex ‘Trinity’ vorig jaar in de privécollectie van een Belgische miljardair.

