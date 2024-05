Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrouwen spreken van ‘tweede puberteit’ in twintiger jaren, maar waar komt dat door?

Puistjes, depressieve gevoelens, stemmingswisselingen, gewichtstoename of andere puberale klachten? Op TikTok spreken vrouwen van de zogenoemde ‘tweede puberteit’ in hun twintiger jaren. Maar bestaat dat? En waar komt het door?

Op social media-kanalen zoals TikTok spreken sommige vrouwen van een tweede puberteit. Niet tijdens de tienerjaren, maar vrouwen tussen de 20 en 27 jaar.

Tweede puberteit bij vrouwen in twintiger jaren

Hebben vrouwen tussen de 20 en 27 jaar meer acne, bredere heupen en grotere borsten door een tweede puberteit? Er blijkt geen wetenschappelijk bewijs voor te zijn. Maar gynaecologisch osteopaat Liselot Theys benadrukt tegen het Belgische HLN dat er toch wel degelijk iets aan de hand kan zijn.

Volgens haar klinkt de ‘tweede puberteit’ in de volksmond als we het hebben over hormonale klachten. Die klachten kunnen ontstaan door een onevenredige verhouding tussen geslachts- of eierstokhormonen. Iets wat je ook ziet tijdens de overgang.

Die hormonale problemen komen volgens Theys ook bij twintigers voor. En de klachten verschillen per persoon. Maar Theys benadrukt dat hormonale schommelingen met klachten niet normaal zijn. „Of dat nu tijdens je ‘echte’ puberteit, de ‘rustigere’ jaren op je twintigste of dertigste of tijdens de menopauze is.”

Oorzaken voor hormonale klachten

Maar waar komen dat soort hormonale klachten vandaan? Theys somt een aantal mogelijke oorzaken op:

1. Stoppen met de pil of veranderen van anticonceptie

Rond deze twintiger jaren stoppen veel vrouwen met de pil of veranderen ze van anticonceptie. „ Daardoor moet je lichaam weer op zoek naar een evenwicht tussen je lichaamseigen verhoudingen.”

2. Langdurig pil-gebruik

Ook vrouwen die al zo’n vijf à tien jaar onafgebroken de pil gebruiken, kunnen deze ‘tweede puberteit’ ervaren. „Als jij jaar in jaar uit kunstmatige anticonceptie inneemt, kun je klachten ontwikkelen die wijzen op een teveel van een van de geslachtshormonen. Denk aan meer acne of grotere of gespannen borsten. Bovendien heeft het ook een invloed op je lever- en darmfunctie, wat maakt dat je al die hormonen minder goed zal kunnen afbreken.”

3. Leefstijl en hormoonverstorende stoffen

Hormoonverstorende stoffen kunnen effect hebben op de oestrogeen-werking in het lichaam. Tegenwoordig zijn er veel meer hormoonverstorende stoffen in onze leefomgeving dan vroeger. Waar die inzitten? Plastic, kleurstoffen, bewaarmiddelen (ook wel bekend als sommige E-nummers), rood vlees en zelfs in ons drinkwater. Maar ook in cosmetica of parfum. „Als je daarbovenop nog eens jarenlang een anticonceptiemiddel met oestrogeen inneemt, krijg je mogelijk te veel van dergelijke hormonen binnen.”

Signaal van het lichaam dat er iets niet klopt

Volgens Theys is het belangrijk om samen met een arts op zoek te gaan naar de oorzaak van het probleem. „Je lichaam geeft op dat ogenblik een duidelijk signaal dat er iets niet helemaal honderd procent goed verloopt in je hormonaal systeem. Dat kan niet normaal zijn.”

„Het is belangrijk dat je lever en darmen goed functioneren, zodat je lichaam de hormonen beter kan afbreken. Kijk ook uit voor zaken of producten die hormoonverstorende stoffen bevatten. Schakel eventueel over naar natuurlijke make-up of meer pure of plantaardige voeding in plaats van voorverpakte lasagne, bijvoorbeeld”, aldus de gynaecologisch osteopaat.

Vorige Volgende

Reacties