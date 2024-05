Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De graspollen gaan pieken en hebben Pinksteren daarvoor uitgekozen

Nooit fijn, die graspollen als je last van hooikoorts hebt. En altijd zorgen die rondvliegende veroorzakers van niesbuien en tranende ogen weer voor een piekperiode. Kom, dachten die graspollen dit jaar: laten we het Pinksterweekend eens even als onze ‘toptijd’ uitkiezen.

Het graspollenseizoen is voor velen behoorlijk irritant. In Nederland hebben zo’n 2 miljoen mensen namelijk in meer of mindere mate last van hooikoortsklachten of een graspollenallergie. Door het warme weer tot dusver in mei zijn al steeds meer grassoorten tot bloei gekomen. Tijdens het pinksterweekend begint ‘de piekperiode’ van het graspollenseizoen.

Dit betekent dat de kans op hooikoortsklachten zeer groot is. Door buien spoelt de lucht soms schoon, maar tijdens droge momenten keert de overlast snel terug. Over hooikoorts en graspollen bestaan veel feiten, maar ook fabels. Metro zette deze al eens op een rij.

De graspollen zijn vroeg

Normaal gesproken begint de periode waarin het gras massaal bloeit, zo meldt weerdienst Weeronline, eind mei of begin juni. Deze periode houdt dan meestal ruim een maand aan. Nu begint de piek voor wat betreft graspollen dus al halverwege mei. Hoelang de piekperiode zal duren is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Met normale tot bovennormale temperaturen zal het piekseizoen eind juni voorbij zijn. Mocht er nog een periode van kouder weer volgen, dan vertraagt de bloei en duurt de piekperiode langer. Ook na de piekperiode bloeien er nog grassen, maar er bloeien dan minder soorten tegelijk. Hierdoor neemt de overlast dan wat af.

Weeronline heeft dit over de komende weersomstandigheden te melden:

Koude weken hielpen de hooikoortspatiënt

Dit jaar hadden we een zeer vroege start van het graspollenseizoen met de eerste bloeiende grote vossenstaarten al halverwege april. Daarmee was er kans dat de piekperiode van het graspollenseizoen al begin mei zou starten, maar twee koude weken in april hebben de ontwikkeling van het gras afgeremd. Met de terugkeer van de warmte vanaf eind april is de groei en bloei van het gras weer verder gestimuleerd. Inmiddels bloeien al meerdere grassoorten en later deze week zal het gras nog massaler in bloei komen.

Gras verspreidt zeer sterk allergeen pollen en is verreweg de grootste veroorzaker van hooikoortsklachten. De piek van het graspollenseizoen is dus ook de piek van het hele hooikoortsseizoen.

😤 Hooikoorts thuis de baas worden Wie last van graspollen / hooikoorts heeft, kan daar hopelijk met de volgende tips thuis iets aan doen: Probeer je huis pollenvrij te betreden

Schone kussenslopen voor een goede nachtrust

Ramen en gordijnen dicht

Maak al je kamers grondig schoon

Vraag hulp/tips aan een professional over schoonmaken

Droog je was binnen

Borstel de vacht van je huisdier regelmatig.

Regen gunstig of ongunstig?

Hoeveel overlast in de piekperiode exact ondervonden zal worden, hangt af van het weerbeeld. Tijdens het pinksterweekend is er kans op buien. Dit heeft als voordeel dat de lucht wordt schoongespoeld, maar het effect is slechts tijdelijk en lokaal. Zodra het weer droog is (zonnige perioden worden ook voorspeld), produceren planten nieuwe graspollen en wordt pollen vanuit de omgeving aangevoerd. Alleen als het regionaal langdurig regent, kan echt opgelucht adem worden gehaald.

Tegelijkertijd zorgt regen ervoor dat de bovenste laag van de bodem heel vochtig blijft. Dit stimuleert de groei en bloei van het gras. Jaco van Wezel van Weeronline: „In eerdere jaren zagen we soms de overlast in het piekseizoen plotseling afnam, doordat gras na een lange periode zonder regen verdroogde. Gras wortelt ondiep en heeft als eerste last van droogte. De afgelopen maanden is zoveel regen gevallen dat van droogte voorlopig zeker geen sprake is, maar de bovenste laag van de bodem kan bij aanhoudend droog, zonnig en warm weer toch snel uitdrogen. Voorlopig toont de verwachting echter wisselvallig lenteweer, waarbij tijdens droge momenten veel hooikoortsklachten kunnen worden ondervonden.”

Vorige Volgende

Reacties