Ruim 225.000 Nederlanders worden gestalkt, wat moet je doen als het jou overkomt?

Voortdurend e-mails of appjes ontvangen, de telefoon die maar blijft rinkelen of continu gevolgd worden. Meer dan 225.000 Nederlanders waren vorig jaar slachtoffer van stalking, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Maar wat moet je doen als het jou overkomt?

Wie de Netflix-serie Baby Reindeer heeft gezien, kan zich misschien een voorstelling maken van de schade die een stalker aan kan richten in iemands leven. Het bizarre waargebeurde verhaal over Donny, die gestalkt wordt door een vrouw genaamd Martha, deed wereldwijd behoorlijk wat stof opwaaien. Zo ontstond er een ware klopjacht op de ‘echte’ stalker. Zij kwam hierop zelf naar buiten met haar kant van het verhaal en kondigde aan juridische stappen tegen Netflix te overwegen.

Vrouwen tussen 15 en 25 jaar worden het vaakst gestalkt

Maar stalking is niet iets wat slechts een enkeling overkomt, zo blijkt nu uit nieuwe cijfers van het CBS. Vooral vrouwen worden het slachtoffer van stalking. Volgens het CBS gaat het om zeker 137.000 vrouwelijke slachtoffers. Maar er zijn ook veel mannelijke slachtoffers, namelijk 90.000. Zeker 2,3 procent van de Nederlandse vrouwen tussen de 15 en 25 jaar kreeg vorig jaar te maken met een stalker.

Verder is de emotionele schade die het hebben van een stalker kan veroorzaken volgens het CBS groot. Maar liefst 74 procent van de slachtoffers gaf aan emotionele of psychische problemen te ervaren, zoals verminderd vertrouwen in mensen, slaapproblemen, angstgevoelens en in sommige gevallen zelfs depressieve klachten.

Wat moet je doen bij stalking?

Maar wat moet je doen als je gestalkt wordt en wanneer kun je spreken van stalking? Volgens de wet is er sprake van stalking wanneer iemand opzettelijk en stelselmatig inbreuk maakt op je persoonlijke levenssfeer met het doel je te dwingen iets te doen, niet te doen of om je angst aan te jagen.

Neem signalen van stalking serieus

Wanneer je denkt dat je wordt gestalkt is het ten eerste belangrijk om de signalen serieus te nemen. „Ook als je er weinig last van hebt of als je denkt dat het over zal gaan of wel meevalt”, aldus Slachtofferhulp. Zelfs als je omgeving zegt dat je je aanstelt, is het verstandig om signalen van stalking serieus te nemen. Stalken is namelijk strafbaar. De hoogste gevangenisstraf voor stalking is drie jaar.

Breng je omgeving op de hoogte van de situatie

Om ervoor te zorgen dat een stalker stopt is het belangrijk om geen contact met hem of haar te hebben. „Vertel je vrienden en familie over de stalker en vraag hen om geen berichten door te geven, niet te bemiddelen en je niets over de stalker te vertellen”, meldt Slachtofferhulp. Ook is het goed om je werkgever en collega’s te informeren en te bespreken hoe zij het beste kunnen reageren wanneer de stalker op je werk langskomt. Zorg er verder voor dat ook de politie, huisarts of maatschappelijk werk op de hoogte is. „Dit helpt om de ernst van de situatie sneller en beter in te kunnen schatten.”

Bescherm je persoonlijke gegevens goed

Daarnaast is het bij stalking verstandig om je persoonlijke gegevens online goed te beschermen. Let bijvoorbeeld goed op met het inschakelen van je locatie in apps. „Zorg ervoor dat de stalker niet ziet waar je bent, maar soms is het juist veiliger als je vrienden dit wel weten.”

Ook doe je er goed aan om je social media-accounts af te schermen. Slachtofferhulp: „Stel in dat alleen je vrienden je kunnen volgen. Anderen kunnen dan je profiel en wat je deelt niet zien.” En wat betreft wachtwoorden voor je computer, telefoon of andere apparaten: verander je wachtwoord, adviseert Slachtofferhulp.

Zorg voor veiligheid

Verder is het goed om te zorgen voor veiligheid. „Zorg dat er geen verstopplekken rond je woning zijn, vervang je sloten en hang een camera bij de deur.” Denk daarnaast ook na over wat er kan gebeuren wanneer de stalker plotseling voor de deur staat. „Dit helpt je om sneller te kunnen schakelen wanneer je daadwerkelijk wordt geconfronteerd met de stalker”, aldus Slachtofferhulp.

Verzamel bewijs van stalking

Tot slot is het belangrijk om bewijs van stalking te verzamelen. Houd bijvoorbeeld een logboek bij en bewaar alle berichten die je ontvangt van de stalker. Slachtofferhulp: „Neem een nieuw telefoonnummer en geef deze alleen aan mensen die je vertrouwt. Bewaar je oude nummer wel en neem niet op als de stalker belt, maar bewaar zijn of haar voicemails goed.” Hetzelfde geldt overigens voor je e-mailadres. Houd je oude e-mailadres en bewaar de mails die de stalker je stuurt.

