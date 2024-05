Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Door een ongeluk heb ik niet-aangeboren hersenletsel’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 31-jarige Michelle, die na jaren gesteggel met het UWV arbeidsongeschikt verklaard is.

Naam: Michelle

Beroep: arbeidsongeschikt

Woonsituatie: koopwoning met man en twee kinderen

Netto maandsalaris: 1334 euro Wajong uitkering

Een dag na haar 17e verjaardag raakt Michelle betrokken bij een auto-ongeluk. Ze loopt blijvende niet-aangeboren hersenschade (NAH) op. Jaren later is ze volledig afgekeurd. Ze is moeder van twee kinderen en woont in een koophuis met haar gezin. „Ik had nooit gedacht met een Wajong-uitkering in een koophuis te wonen.”

Hoe ziet het leven met niet-aangeboren hersenletsel er voor jou uit?

„Ik ben extreem prikkelgevoelig. Voor licht, voor geluid. Alles wat ik doe kost energie en de energievoorraad raakt daardoor snel op. Ik ben chronisch vermoeid en heb aanhoudende hoofdpijn, waardoor ik veel minder kan hebben dan een gezond persoon. Ik zit snel aan mijn taks en soms loop ik dan over van emoties. Hoe meer prikkels, hoe sneller ik op ben. En mijn korte termijn-geheugen is verschrikkelijk. In dit gesprek kan ik je iets vertellen en dan zou het kunnen dat ik dat binnenkort al niet meer weet.

De kinderen zijn nu 1 en 3 jaar oud. Er is nu afgesproken dat ik op één van hen tegelijkertijd kan passen, anders is het te veel. Mijn man werkt thuis, dus mocht het op piekmomenten nodig zijn, dan kan hij bijspringen.”

Hoe redden jullie het financieel thuis?

„We hebben het niet krap, maar ook niet breed. We houden ons geld wel gescheiden. Als ik iets groters wil kopen, dan doe ik dat in overleg. Zelf heb ik door mijn Wajong eigenlijk niet veel te besteden. Met de vaste lasten is er een hoop op. Ik heb nog een klein spaarpotje uit een erfenis van mijn vader, maar als ik daar iets van uitgeef, dan duurt het heel lang voordat ik dat weer kan aanvullen.”

Als ik iets groters wil kopen, dan doe ik dat in overleg.

„Ik probeer wel maandelijks 250 euro apart te zetten, maar ik ga veel naar therapie, wat ook veel geld kost. Acupunctuur of energetische therapie kost bijvoorbeeld al snel 60 à 70 euro per keer. Ik heb wel een aanvullende zorgverzekering die een deel vergoedt, maar lang niet alles. Voor die zorgverzekering betaal ik dan ook 175 euro per maand, wat ik extreem duur vind.”

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Mijn vader was heel rijk. We hadden paarden, een trampoline, een ingebouwd zwembad. Eigenlijk waren we verwend: als we iets wilden, dan kregen we dat. Later is dat wel veranderd. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 10 jaar oud was. Mijn moeder ging eerst ergens anders wonen, maar later kon ze daar niet blijven. Ze had borderline en werd afgekeurd. Mijn vader heeft haar toen weer bij ons terug in huis genomen, hij was echt de liefste man op aarde. Hij heeft heel veel geld aan mijn moeder besteed en uiteindelijk heeft hij het huis moeten verkopen. Mijn vader was rijk, maar tegelijkertijd ook heel zuinig. Ik herinner me dat hij per week een bedrag pinde en dat was het dan. Dat rekende hij achteraf dan ook allemaal na.

Toen het huis verkocht moest worden, gingen mijn ouders weer apart wonen. Ik had in die tijd een vriend en voor mij was het ook tijd om een eigen plek te zoeken. Op mijn 21ste ben ik met hem gaan samenwonen. Dat was best een contrast; van thuiswonen naar direct samenwonen. Maar gelukkig is dat goed gegaan, want inmiddels is hij mijn man en de vader van mijn kinderen. Over zijn salaris doet hij meestal een beetje geheimzinnig, maar hij verdient goed.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Zelf let ik wel op de uitgaven, maar dat moet ook vanwege de Wajong. Soms kan ik weleens een kleine impulsaankoop doen, maar dan moet ik de maand daarna echt zuiniger aan doen omdat de vaste lasten altijd betaald moeten worden. Grotere uitgaven zijn voor mij bijvoorbeeld een nieuwe voorraad van deo, shampoo, conditioner. Dan geef je toch in één keer wat meer uit. Meestal zoek ik wel al op de laptop waar ik dingen het goedkoopst kan kopen.

Door mijn opvoeding was ik best verwend en kreeg ik vaak dingen, als ik erom vroeg. Nu is dat toch anders, dus dan leer je ook wel op een andere manier naar geld kijken. Ik ben heel dankbaar voor de Wajong, anders zat ik natuurlijk helemaal in de stress. Maar soms voel ik me wel wat beperkt in mijn vrijheid, omdat ik niet meer kan verdienen.”

Zijn er dingen die je moet laten, omwille van geld?

„Ik droom van een vakantie naar de Maladieven, dat is echt een bucket list-ding, maar met mijn inkomen kan ik dat never nooit betalen. Als we nu op vakantie gaan, dan betalen we dat wel samen, maar ik betaal een kleiner deel dan mijn man. Soms zou ik ook wat makkelijker een jurkje, schoenen of een parfum willen kopen, maar dat lukt dus niet altijd. Dat is soms wel een puzzel.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Ja, absoluut. Hoewel ik mezelf dan wel zou moeten bedwingen wat betreft de impulsaankopen, anders jaag je die 1000 euro er ook zo weer doorheen. Het zou ruimte en luxe bieden om 1000 euro extra te krijgen per maand, dat zou vrijheid geven voor bijvoorbeeld leuke dingen met de kinderen. Als ik nu met hen uitjes wil doen, dan moet ik dat toch overleggen met mijn man. Dat zou dan niet meer hoeven.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben

„Ligt eraan wat je doet. Stel dat ik in een fantasiewereld een miljoen euro per jaar of per maand zou hebben, dan zou ik ook nog wel iets nuttigs willen doen. Ik vind dat mensen ook de wereld een beetje moeten helpen. Zelf ga ik soms naar buiten met een vuilniszak en een prikstok om zwerfafval op te ruimen. Dan help je een beetje mee.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Dat vind ik heel dubbel. Door mijn rijke, verwende jeugd weet ik dat dat het materiaal me wel blij maakte, maar eigenlijk was ik verder niet echt gelukkig. Nu is het allemaal minder ruim, leven we kleiner met relatief weinig spullen, maar wel met de leukste kinderen en een man met wie ik voor altijd samen wil blijven. Dus eigenlijk ben ik nu gelukkiger met minder. Maar als ik de loterij zou winnen, zou ik geen ‘nee’ zeggen.”

