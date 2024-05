Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilan Yesilgöz vindt excuses aan Tim Hofman niet nodig na oproep op X: ‘Heb alleen suggestie toegevoegd’

Dilan Yesilgöz vindt het niet nodig om excuses aan te bieden aan Tim Hofman. Dat zei de demissionair minister van Justitie en Veiligheid vrijdagavond in het televisieprogramma Vandaag Inside.



„Nee, want ik vind niet dat het nodig is”, antwoordde Yesilgöz op de vraag van presentator Wilfred Genee of zij excuses had aangeboden aan Hofman. De programmamaker riep eerder deze week op X op om beelden met hem te delen als mensen door de politie waren mishandeld tijdens demonstraties. De demissionair minister reageerde op haar beurt of Hofman ook beelden wilde hebben van relschoppers die journalisten beletten in hun werk of zelfs agenten en de „Joodse gemeenschap” belagen.

Geen demonstraties maar rellen

Volgens Yesilgöz ging het eerder deze week bijvoorbeeld in Amsterdam niet om demonstraties, maar om rellen waarbij de politie mensen meerdere malen sommeerde om weg te gaan. „Ten eerste waren dit rellen want demonstreren mag in dit land, het mag schuren. En de politie doet er alles aan om jouw vervolgens vrij te laten demonstreren, daarvoor zijn zij daar”, aldus de demissionair minister in Vandaag Inside.

„Maar op het moment dat de politie zegt: je moet hier weg, dit kan hier niet want er ontstaat een gevaarlijke situatie en dit mag niet, en je blijft toch staan, dan krijgt de politie de opdracht vanuit de driehoek om in te grijpen. Er waren hier mensen gemaskerd naartoe gekomen, met scherpe voorwerpen in hun hand, ammoniak om naar agenten te gooien… Dan kom je niet voor een vreedzame demonstratie. Als je dit doet dan ben je puur tuig.”

Yesilgöz voegde alleen ‘een suggestie’ toe

Maar volgens Hofman zette Yesilgöz hem „op het schavot” met haar bericht. Daar denkt de minister echter anders over. Zij voegde naar eigen zeggen alleen „een suggestie” toe an de oproep van Hofman. „Een journalist gaat altijd zelf over wat hij vraagt en doet, maar ik zou als minister van Justitie en Veiligheid echt niks waard zijn als ik niet zou opkomen voor mijn agenten.” Yesilgöz voegde daar ook aan toe dat er onderzoek wordt gedaan als agenten zich wel degelijk misdragen hebben tijdens demonstraties. „Dan moet er gewoon onderzoek komen, dat mogen ook journalisten doen.”

