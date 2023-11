Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gen Z werkt het liefst in deze branche

Wat wil je later worden? Gen Z, oftewel de generatie geboren tussen 1995 en 2010, heeft daar zo zijn of haar ideeën over. Want één branche steekt er met kop en schouders bovenuit.

Boomers, Gen X, millennials, Gen Z en inmiddels staat ook Gen Alpha in de startblokken. Had je van die laatste nog nooit gehoord? Dit zijn de kenmerken van deze jongere generatie.

Gen Z wil creatieve en flexibele baan

Hoewel inmiddels bekend is dat jongeren binnen beroepsgroepen als techniek en ICT het best verdienen, lijken zij een voorkeur te geven aan een andere branche. CNBC haalt een Amerikaans onderzoek aan waaruit bijkt dat de ‘media en entertainment’-branche het populairste is bij Gen Z.

Maar er is meer bekend over de voorkeuren wat betreft werk voor generatie Z. Zij willen namelijk flexibele en creatieve banen. Waardoor ze een gezonde werk- en privébalans kunnen behouden.

Media en entertainment

„Media en entertainment is een creatieve industrie die flexibiliteit en zelfexpressie biedt, twee van de belangrijkste eigenschappen die jongere werknemers nodig hebben in een baan”, legt Ann Woo, die betrokken was bij het onderzoek, uit.

Ook benadrukt zij dat Gen Z een sociale generatie is, die waarde hecht aan gemeenschaps- en maatschappelijke impact binnen hun carrière, Daarnaast worden die balans tussen werk- en privé, leer en ontwikkelingsmogelijkheden en creatieve vrijheid beschouwd als topprioriteiten voor hun loopbaan.

Influencer en social media

Dat de voorkeur bij media en entertainment ligt, komt hoogstwaarschijnlijk doordat jongeren zien dat je via social media of als influencers carrière kunt maken. 57 procent van de Gen Z’ers sprak in een ander onderzoek uit dat ze best influencer wilden worden als zij de kans kregen. Drie op de tien jongeren blijken bereid om te betalen om daardoor een influencer te worden.

In 2021 concludeerde een ander onderzoek dat tieners liever vlogger, YouTuber of professioneel streamer werden, dan dokter, topsporter, muzikant of acteur. Mochten de Gen Z’ers influencer worden, wil 22 procent zich richten op gamen en 10 procent op beauty en ‘skin care’. Zij hebben weinig interesse in alcohol, interieur, politiek of sociale vraagstukken.

Beste banen op datingapp

