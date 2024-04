Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom ouders hun kind voor een scherm zetten

Kinderen en schermtijd: het is een grote discussie in het huidige tijdperk. Te veel schermen is niet goed, maar eraan ontkomen lijkt onmogelijk. Maar liefst 91 procent van de ouders met jonge kinderen (van nul tot zes jaar) zet hun kinderen voor een scherm.

Zij doen dit voornamelijk uit eigenbelang, zo blijkt uit een onderzoek van Netwerk Mediawijsheid.

Schermen handig

Het grootste deel van de ouders uit het onderzoek vindt digitale media ‘handig’. Door hun kinderen voor een scherm te zetten, hebben zij even hun handen vrij om iets voor zichzelf te doen.

Begrijpelijk, maar ook zorgwekkend, concludeert wetenschappelijk onderzoeker dr. Anouk Tuijnman van het Trimbos-Instituut: „Hoewel de beweegredenen van ouders te begrijpen zijn, zijn zij zich mogelijk niet voldoende bewust van de behoeften van het kind en de potentiële negatieve langetermijneffecten op zijn of haar ontwikkeling, op bijvoorbeeld lichamelijk- of taalgebied.”

Afleiding

Tuijnman ziet dat ouders vaak digitale media inzetten voor hun kinderen op de momenten die hen goed uitkomen. Bijvoorbeeld tijdens het koken of het schoonmaken. „Echter, te veel schermtijd op jonge leeftijd kan de slaap verstoren, de taalontwikkeling remmen en mogelijk leiden tot lichamelijke klachten”, waarschuwt Tuijnman.

Soms zetten ouders hun kinderen ook voor schermen ter afleiding, zo blijkt uit het onderzoek. „Bijvoorbeeld bij negatieve emoties zoals verveling of irritatie. Dit kan leiden tot gemiste leermomenten. Kinderen moeten juist op jonge leeftijd leren omgaan met hun emoties en zelfstandigheid ontwikkelen tijdens momenten van verveling.”

Sociale media zonder begeleiding

Opvallend is ook dat meer dan de helft van de kinderen (60 procent) gebruikmaakt van sociale media zonder begeleiding van hun ouders daarbij. Dit terwijl offline activiteiten, zoals spelen, lezen of sporten, vaak wél samen met de ouders gebeuren.

„Onderzoek toont aan dat actieve betrokkenheid van ouders bij wat jonge kinderen op een scherm zien, veel voordelen oplevert voor hun ontwikkeling. Kinderen hebben meer plezier. Ook onthouden ze meer en begrijpen ze beter wat ze kijken of spelen. Dit komt doordat ouders uitleg geven en dingen benoemen en vragen stellen”, vertelt Peter Nikkelen, lector Jeugd & Media bij Hogeschool Windesheim.

„Opvoeden in de huidige tijd is niet altijd makkelijk. Maar vroeg inzetten op een gezonde balans met media levert op de lange termijn het meeste op.”

Reacties