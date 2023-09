Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Laat jij je tandenborstel ook altijd slingeren op de wasbak? Dat is slecht voor je gezondheid

Laat jij je tandenborstel ook geregeld rondslingeren in de badkamer? Niet meer doen. Volgens experts kun je hem wegens hygiëne veel beter netjes opbergen in een kastje en dat heeft te maken met allerlei bacteriën.

Het lijkt zo onschuldig, ‘s ochtends heb je haast, je poetst snel je tanden, legt je tandenborstel neer op de wasbak. Daarna ga je nog even snel naar de wc en hup, door naar werk. Verschillende studies hebben aangetoond dat de plek waar je je tandenborstel opbergt, invloed kan hebben op diverse gezondheidsproblemen, meldt Huffington Post. Volgens Payal Bhalla, hoofdtandarts en klinisch directeur van Quest Dental, moet je je tandenborstel vooral niet naast de gootsteen bewaren.

Pas op voor poepbacteriën

„Als je je tandenborstel op de wastafel laat liggen, kan deze worden blootgesteld aan verschillende hygiënische problemen, zegt Bhalla. Waar je dan aan moet denken? Bacteriën, die door de lucht zweven. Want terwijl jij nog even snel een kleine of grote boodschap doet op het toilet in de badkamer, ligt je tandenborstel gewoon open en bloot.

Wanneer je het toilet doorspoelt met de deksel open, kunnen kleine waterdruppeltjes met bacteriën in de lucht komen en zich nestelen in je tandenborstel bijvoorbeeld. En we hoeven je vast niet uit te leggen dat behalve onsmakelijk, dit ook niet goed is voor je gezondheid.

Tandenpoetsen in de douche

Poets jij ook vaak je tanden in de douche? Ook dit kun je beter niet doen.

Dat komt weer door vernevelde bacteriën. Bacteriën en schimmels hebben de neiging om te gedijen in vochtige omgevingen, wat leidt tot de potentiële groei van bacteriën op je tandenborstel.

Woon je met meerdere huisgenoten, dan hebben we het nog niet eens gehad over huisgenoten die tussendoor ook naar de wc gaan, terwijl jouw tandenborstel op de wasbak ligt.

Zo bewaar je je tandenborstel

Bewaar je tandenborstel daarom altijd rechtop in een houder, zodat deze aan de lucht kan drogen. En houd hem uit de buurt van andere tandenborstels om kruisbesmetting te voorkomen.

Benieuwd hoe vaak je je tandenborstel eigenlijk moet vervangen? Je kunt wachten totdat hij helemaal rafelig en versleten is, maar het liefst vervang je hem iedere drie tot vier maanden.

