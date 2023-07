Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Wat wil ik in het leven?’, volgens een therapeut wil de mens deze 9 dingen het liefst

Psychotherapeut en schrijfster Charlotte Fox Weber vroeg het zichzelf al in haar jongere jaren af: ‘Wat wil ik in het leven?’. Inmiddels zag ze heel wat mensen in haar praktijk voorbij komen en ontdekte ze dat de mens veel overlap heeft in hun wensen en behoeften. Volgens haar zijn er namelijk een aantal zaken die we eigenlijk allemaal het liefste willen.

De Britse therapeut schreef onder meer het boek What We Want: A Journey Through 12 of Our Deepest Desires en haalt nu voor het Amerikaanse CNBC 9 daarvan aan. Door de mensen en verhalen die zij de afgelopen tien jaar in haar praktijk voorbij zag komen, herkende ze steeds vaker terugkerende behoeften en wensen in het leven. Eerder schreef Metro over een andere psychiater, die aanmoedigt om niet naar een pensioen toe te leven, maar te leven zoals ouderen dat doen.

Therapeut over wat de mens het liefst in het leven wil

1. Geliefd zijn

Een knuffel, een ‘ik hou van jou’ of voelen dat iemand van je houdt, zonder al te veel woorden. Maar liefde is ook er voor elkaar zijn, troost en zorg bieden en elkaar helpen. Volgens de therapeut kunnen we, ondanks onze liefdevolle relaties, vertrouwd raken met liefde, waardoor we het wellicht niet altijd meer zien. Daarom moedigt ze aan om liefde en genegenheid toe te laten en vooral ook kleine gebaren van liefde niet over het hoofd te zien.

2. Begrepen worden

Volgens Fox Weber wil de mens maar al te graag gezien en begrepen worden. Maar ze benadrukt dat een mens eerst zichzelf moet begrijpen, voordat een ander dat doet. Weten wie je zelf bent, zowel van binnen als van buiten, is volgens de therapeut van belang in het leven.

3. Macht hebben

Het verlangen naar macht kan iets moois toevoegen aan een leven. Maar wanneer de ‘honger’ naar macht bedoeld is om andere zaken te compenseren, zul je volgens de therapeut blijven schipperen tussen succes en verlies.

Volgens haar gaat macht niet over de controle over anderen. Het gaat om authenticiteit en autoriteit. Pak de macht over jezelf, oppert Fox Weber. Over jouw volwassenheid en verantwoordelijkheid voor eigen keuzes in het leven.

4. Aandacht krijgen (en geven)

Volgens de therapeut vergeten we in moeilijke tijden of bij worstelingen aandacht te geven aan wat ons dierbaar is. Maar juist door datgene aandacht te geven waar je van houdt, krijgen de zwaardere dingen in het leven makkelijker een plek. „Concentreer je op een activiteit of onderwerp dat belangrijk is voor iemand van wie je houdt.”

5. Vrijheid

Vrijheid kan voor een puber betekenen dat hij of zij geen eindtijd meer meekrijgt, terwijl een volwassene flexibele werkuren als vrijheid beschouwt. Volgens de therapeut mag een mens zichzelf afvragen wat voor soort vrijheid belangrijk is. Onze perceptie van vrijheid verandert gedurende de tijd. En Fox Weber benadrukt dat het raadzaam is om mee te bewegen met die verandering.

6. Creëren

Volgens de therapeut is het mogelijk om iedere dag creatieve momenten in te lassen. „Simpelweg door te observeren en nieuwsgierig te zijn.” Nieuwe ervaringen, inzichten en meningen werken verfrissend, aldus Fox Weber.

7. Erbij horen

Iedereen voelt zichzelf weleens vreemd of raar. Maar de therapeut benadrukt dat het de truc is om comfortabel te worden met al jouw eigenschappen en gewoontes, ook de ‘vreemde’ daarvan. Juist door al jouw persoonlijke facetten te accepteren, ben je er meer oké mee als je wellicht ergens niet bijhoort. Integendeel, soms kun je zelfs blij zijn dat je ergens niet bijhoort. Omarm dus ook jouw ongemakkelijke, onhandige, vreemde en excentrieke kanten. Want als je alleen maar bezig bent met ergens bij te horen, mis je de zaken in het leven waar je wellicht écht bijhoort.

8. Winnen

„Bedenk wat ‘winnen’ voor jou betekent. De definitie verandert en de regels variëren. Eer je successen, hoe klein ze ook zijn”, aldus Fox Weber.

9. Verbinden

Zodra je worstelt met trauma, schaamte of pijn, vergt het behoorlijk wat moed om daarover te praten en kwetsbaar te zijn. Maar als je je veilig bij iemand voelt, kan het delen van je kwetsbaarheden ook helpen bij het acceptatieproces. We verbinden en krijgen connecties door vertrouwen te wekken en eerlijk over onszelf te zijn.