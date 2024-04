Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Complimenten ontvangen moeilijk? Dat kan hierdoor komen

Heb je ooit op een compliment gereageerd met een zelfspottende weerlegging? Daar kan een reden voor zijn. HuffPost vroeg therapeuten wat het zou kunnen betekenen als je moeite hebt om complimenten te ontvangen en wat je kunt doen om er beter in te worden.

„Nederigheid wordt veelal aangemoedigd, waardoor het moeilijk is om complimenten te accepteren”, klinkt het bijvoorbeeld.

„Er bestaat een verkeerd idee dat je dankbaarheid zal worden gezien als ijdelheid”, zegt huwelijks- en gezinstherapeut Emmalee Bierly. Maar de oorzaak kan ook een laag gevoel van eigenwaarde zijn.

„Voor sommige mensen kan het niet kunnen aanvaarden van een compliment wijzen op een laag zelfbeeld”, volgens psychotherapeut Dominique Mortier. „Als iemand ons een compliment geeft, geloven we dat niet per se.” Onze overtuigingen over onszelf spelen hier dus ook een rol.

Middelpunt van een gesprek

Ook kunnen mensen angst hebben om gezien te worden. „Sommige mensen houden er niet van als er naar ze gekeken wordt of in het middelpunt staan”, aldus Bierly. „En complimenten plaatsen je vaak in het middelpunt van een gesprek. Dit kan ervoor zorgen dat mensen complimenten wegwuiven of zo snel mogelijk van onderwerp veranderen om uit de schijnwerpers te komen.”

Voor sommigen wegen complimenten zwaar, of juist niet. „Complimenten kunnen voor sommige mensen belangrijk zijn”, aldus Bierly tegen HuffPost, „maar sommige mensen geven er geen moer om. En dat is ook prima.”

Leer het te accepteren

Als je ze wilt leren accepteren, merk dan op hoe ze je laten voelen. „Denk terug aan een moment waarop je een compliment afwees en vraag jezelf af waarom je zo reageerde.”

„Als je eenmaal in staat bent om dat gevoel te identificeren, probeer dan wat tegenwerkende gedachten te gebruiken. Wat is er bijvoorbeeld mis mee als je bedankt zegt?”, vertelt Bierly. „Onthoud bovendien dat een compliment slechts de mening van één persoon is. Het hoeft niet ook de jouwe te zijn.”

