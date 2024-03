Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Keek je vroeger Nickelodeon? Deze documentaire onthult grimmige wereld achter shows

Wellicht dat bij jou thuis ook de kinder- en jeugdzender Nickelodeon vroeger aanstond. Met bekende programma’s als ICarly, Drake & Josh en Victorious. Maar de documentaire Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV onthult de grimmige wereld achter de Amerikaanse televisieshows.

Nickelodeon bestond uit allerlei programma’s voor kinderen en tieners. De televisiezender met het oranje logo was, samen met Disney Channel, voor een lange tijd razend populair onder de jongere generatie. Met als ‘meesterbrein’ Nickelodeon-producent Dan Schneider, die de leiding had over de succesvolle shows als The Amanda Show, Drake & Josh, ICarly, Victorious en Sam & Cat.

Wangedrag en misbruik achter schermen van Nickelodeon

Maar die televisiewereld, zoals dat ook in Nederland blijkt, is niet alleen maar glitter en glamour, amusement en vertier. Nee, ook achter de schermen van Nickelodeon vond grensoverschrijdend gedrag, een giftige werksfeer en seksueel misbruik plaats.

Kindster Drake Bell, die bij Nickelodeon in de serie Drake & Josh speelde, beschuldigt dialoogcoach Brian Peck van seksueel misbruik. Volgens Bell is hij op 15-jarige leeftijd meerdere keren misbruikt door Peck.

Drake Bell vertelt in documentaire over misbruik

De twee zouden rond 1999 ‘bevriend’ zijn geraakt. Bell, die destijds een tiener was, sliep bij Peck voor acteerlessen. „Ik sliep op de bank waar ik normaal slaap en ik werd wakker met hem… Ik opende mijn ogen en hij was me seksueel aan het misbruiken.” Volgens Bell kwam het misbruik herhaaldelijk voor en werd het misbruik steeds ernstiger.

Peck wordt uiteindelijk in 2004 veroordeeld voor seksueel kindermisbruik en belandde daarvoor 16 maanden in de gevangenis. Bell getuigde anoniem tegen zijn dialoogcoach in de rechtszaak. Inmiddels treedt hij daarover naar buiten. „Stel je eens de ergste dingen voor die iemand je kan aandoen op het gebied van seksueel misbruik en dan weet je wat er zich heeft afgespeeld.”

Beschuldigingen richting Dan Schneider

Maar in de documentaire komt ook naar voren dat Peck contact had met de seriemoordenaar en ‘killerclown’ John Wayne Gacy. Iets waar sommige jonge acteurs eveneens van afwisten.

Ook producent Dan Schneider krijgt de nodige beschuldigingen. Twee scenarioschrijfsters doen een boekje open over zijn wangedrag achter de schermen. Waarbij hij vrouwelijke schrijvers hem liet masseren, slecht betaalde, neerbuigend over vrouwen sprak, porno liet zien en anderen onder druk zette. Ook blijkt dat hij jonge kindsterren als Ariana Grande en Jamie Lynn Spears seksualiseerde in hun rollen voor de shows.

Zwijggeld bij Nickelodeon

Actrice Jennette McCurdy bracht eerder het boek I’m Glad My Mom Died naar buiten, mede over het wangedrag bij Nickelodeon. Een tv-maker zou haar betast hebben op haar 14e. Nickelodeon bood haar 300.000 dollar zwijggeld. Geld dat de actrice niet aannam. Volgens geruchten zou deze tv-maker Dan Schneider zijn.

Schneider reageerde in The Hollywood Reporter op de documentaire en aantijgingen richting hem. Daarin zei hij dat hij sommige mensen een „behoorlijke sterke verontschuldiging” moet aanbieden. „Ik moest mijn gedrag uit het verleden onder ogen komen”, aldus de oud-producent.

De documentaire is zondag 7 april en 14 april te zien bij ID en Discovery+

