Mogelijk onuitgebrachte muziek Marvin Gaye duikt op in België, 40 jaar na overlijden

‘Let’s Get It On’, ‘Sexual Healing’ of ‘I Heard It Through The Grapevine’. Dat is een kleine greep uit het muzikale oeuvre van de bekende zanger Marvin Gaye. Nu, ruim veertig jaar na zijn dood, zou er onuitgebrachte muziek van hem zijn gevonden.

En dat in België. De cassettes met de muziek zijn in handen van familie van Charles Dumolin, meldt de BBC.

Muziek van Marvin Gaye

Gaye woonde in de jaren tachtig een aantal jaar in het huis van de Belgische muzikant. „Ze zijn van de familie omdat ze 42 jaar geleden in België zijn achtergelaten”, claimt Alex Trappeniers, advocaat van de familie tegen de BBC. „Marvin gaf het aan hen en zei: ‘Doe ermee wat je wilt’ en hij kwam nooit meer terug.”

Het zou gaan om dertig tapes waarop 66 demo’s voor nieuwe liedjes staan. „Een paar ervan zijn compleet en sommige zijn net zo goed als Sexual Healing, omdat ze in dezelfde tijd zijn gemaakt”, stelt Trappeniers. Volgens hem zit er zelfs een wereldhit tussen. Gaye liet ook kleren, kostuums en notitieboekjes achter.

Ontdekte tapes uitbrengen

Of de ontdekte muziek ook uitgebracht zal worden, is nog niet bekend. Volgens de Belgische wet is de familie eigenaar van de tapes, maar hebben ze niet het recht die te publiceren. De erfgenamen van de Amerikaanse zanger kunnen dat wel, maar hebben de banden niet in hun bezit.

Trappeniers zegt dat er een compromis moet komen. „Ik denk dat we er allebei beter van worden”, zegt hij. „Als we onze handen ineen slaan en de juiste mensen in de wereld vinden, de Mark Ronsons of de Bruno Mars’, kunnen we een nieuw album maken.”

