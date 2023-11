Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koukleum? Met deze tips krijg je het (bijna) nooit meer koud

Koude voeten, koude handen, een koude neus… Ben jij zo’n koukleum die het altijd en overal koud heeft? Lees dan even verder, want we zetten een aantal tips voor je op een rij waar je het lekker warm van krijgt.

Veel mensen hebben nu al last van de kou en dat terwijl het nog niets eens winter is. Als je het eenmaal koud hebt, warm je niet snel zomaar op. Gelukkig zijn er tal van opwarmende tips die je de koude winter door kunnen helpen, zonder dat je de kachel op de hoogste stand hoeft te zetten.

Er zijn trouwens ook verschillende oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat je het ‘altijd’ koud hebt.

Vrouwen hebben het sneller koud

Of je het wel of niet snel koud hebt, hangt trouwens van meerdere factoren af. Zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht dat vrouwen het sneller koud hebben dan mannen. Dit komt doordat vrouwen een slechtere doorbloeding hebben.

Ook zijn ze gevoeliger voor wisselingen in temperatuur en hebben ze het sneller koud door hormoonschommelingen, bijvoorbeeld wanneer een vrouw ongesteld is.

Dingen als roken, alcohol drinken en weinig sporten helpen ook niet bepaald mee: je bloedvaten vernauwen, wat zorgt voor een mindere doorbloeding en daardoor krijg je het sneller koud. Sommigen worden gewoonweg geboren als koukleum en daar kan je dan verder niets aan doen. Behalve opwarmen met de volgende tips.

Nooit meer koud met deze tips

Van verwarmend eten tot aan thermokleding: er zijn genoeg dingen waar je het warm van krijgt én waar je warm van blijft.

Nooit meer koud met kruidenthee

Kruiden doen wonderen voor je lijf en uit een Iraans onderzoek van de universiteit van Tabriz komt naar voren dat vooral kaneelthee verwarmend is. Dit omdat het de bloedsomloop stimuleert en je dus van binnenuit opwarmt na het drinken van een kop kaneelthee. Andere kruiden waar je thee van kunt laten trekken en die je opwarmen zijn steranijs en gember. Op koude dagen lekker veel hete kruidentheetjes drinken dus.

Comfortfood warmt je op

Eet producten uit het seizoen die je lekker opwarmen. Comfortfood dus! Denk aan boerenkool(stamppot), pastinaak, pompoen en zoete aardappel. Gebruik er lekker veel kruiden bij zoals peper, kaneel, kurkuma en nootmuskaat die een verwarmend effect op je lijf hebben. Eet ze!

Kleed je warm, maar wel met de juiste kleding

Elke koukleum draagt verschillende laagjes onder die dikke trui, maar de volgende kledingstukken zorgen er pas echt voor dat je warm wordt en warm blijft:

Een muts, want via je hoofd verlies je veel warmte

Een fijngebreide wollen trui

Laagjes in deze volgorde: thermo-ondergoed, fleece of wol (bijvoorbeeld een trui of vest) en een winddichte en waterafstotende jas

Thermosokken, thermoleggings (onder je broek), thermoshirts: thermokleding houdt je lekker warm

Schoenen met een voering van wol of wollen sokken in je schoenen en je hebt nooit meer koude voeten. Of ga voor inlegzooltjes die je met een afstandsbediening kunt verwarmen…

Kies niet voor handschoenen

Natuurlijk gaat de echte koukleum nooit zonder handschoenen de deur uit, maar kies liever voor wanten. Die geven meer warmte, omdat er dan nog net wat lucht tussen je vingers komt en zo warmen ze elkaar lekker op.

Nooit meer koud in bed

Stap een koud bed in met je ijsklompjes van voeten en je valt de komende uren niet in slaap, hoe dik je deken ook is. Zorg er liever voor dat je bed van tevoren al een beetje opgewarmd is, bijvoorbeeld met een kruik of een elektrische deken. Mocht je even de tijd hebben, dan helpt een warme douche voordat je gaat slapen ook heel goed.

Bewegen is gezond

En het warmt je op, ook al is het nog zo koud buiten. Kleed je goed aan met bovenstaande tips en wandel zo vaak als maar kan voor een goede doorbloeding in je lijf waardoor je, juist ja: het lekker warmt krijgt.

