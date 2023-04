Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hou jij je ‘vieze’ sokken aan in bed? Hierom kun je dat beter niet meer doen

Lekker warme voeten in bed, wie wil dat nou niet? Veel mensen doen dat door hun sokken aan te houden tijdens het slapen, nadat ze die de hele dag gedragen hebben. Maar heel verstandig lijkt dat op hygiënisch gebied niet te zijn. Gedragen sokken zijn namelijk nog smeriger dan je je kunt voorstellen.

Een Brits matrassenbedrijf nam de proef op de som en analyseerde de kousen die mensen overdag droegen. Elke deelnemer van de test droeg hetzelfde paar sokken gedurende de hele dag, ook tijdens het sporten of op het werk.

Daarna moesten ze een swipe doen en de wattenstaafjes naar een laboratorium sturen. Experts deden een opmerkelijke ontdekking: op de helft van de sokken zat een bacterie die de akelige naam Pseudomonas aeruginosa draagt. En dat de bacterie akelig klinkt is niet verwonderlijk, want die kan allerlei infecties veroorzaken. „Oh, en als je dat niet erg genoeg vindt, de bacterie wordt ook vaak aangetroffen op kakkerlakken en in hun uitwerpselen”, schrijft The Huffington Post.

Nog viezer dan een deurmat en afstandsbediening

Alhoewel de bacterie vooral infecties veroorzaakt bij mensen die al verzwakt zijn, omdat ze bijvoorbeeld in het ziekenhuis liggen, laat het wel zien hoe vies gedragen sokken in bed kunnen zijn, aldus het matrassenbedrijf in de conclusie. Want het bedrijf deed nog een test en vergeleek de gedragen sokken met een deurmat en een afstandsbediening. Het resultaat kun je al raden: de kousen van de deelnemers bleken het meest vies.

Door de sokken in bed te dragen, worden de bacteriën verspreid in een gebied waar mensen een derde van hun leven doorbrengen. Dat is in veel huishoudens het geval, als je je bedenkt dat van de sokkendragers slechts 30 procent zijn sokken voor het slapengaan verwisselt.

Niks mis met dragen van schone sokken in bed

De experts van het matrassenbedrijf willen benadrukken dat er niets mis is met het dragen van sokken in bed. Dat kan zelfs veel voordelen hebben. Zo heb je minder kans op nachtelijk zweten, word je minder snel wakker midden in de nacht en bovendien slapen sokkendragers over het algemeen langer dan niet-sokkendragers.

Waar het de onderzoekers om gaat is dat het belangrijk is om je gedragen sokken in de was te gooien voordat je het bed induikt en te vervangen voor een schoon paar.