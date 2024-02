Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Trump lanceert dag na miljoenenboete eigen ‘Geef Nooit Op-‘sneakers

Donald Trump is niet alleen zakenman en oud-president van de Verenigde Staten, hij blijkt ook een echte sneakerfanaat te zijn. Gisteren presenteerde hij onder luid gejuich en ook boegeroep de gouden ‘Trump Sneakers’.

Vrijdag besliste de rechter in New York nog dat Trump maar liefst 329 miljoen dollar moet betalen vanwege fraude. Volgens de openbaar aanklager claimden Trump en zijn bedrijven dat ze ruim 3 miljard dollar meer waard waren dan dat werkelijk het geval was. De ex-president noemde de beslissing ‘oneerlijk’ en kondigde aan dat hij in beroep zou gaan, maar ondertussen lijkt hij zijn aandacht alweer verlegd te hebben.

Trump presenteert eigen sneakercollectie

Nog geen dag na de veroordeling, verscheen Trump namelijk op de Sneakerconventie ‘Sneaker Con’ in Philadelphia, in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Daar presenteerde hij zijn eigen sneakercollectie. „Ik wil dit al zeker twaalf, dertien jaar doen en ik denk dat het een groot succes gaat worden’”, zei hij over de sneakers. „Dit is het echte werk!”

Ook riep hij mensen op om bij de aankomende presidentsverkiezingen te gaan stemmen. „Het gaat niet goed met dit land. We moeten dat snel omdraaien”, zei Trump. Hij kreeg zowel applaus als boegeroep.

‘Geef Nooit Op-sneakers’

De sneakers zijn helemaal goud en hebben de Amerikaanse vlag op de achterkant. Ze dragen de naam ‘Never Surrender Sneakers, oftewel ‘Geef Nooit Op-Sneakers’.

Wie de glimmende stappers graag wil hebben, moet wel flink zijn portemonnee trekken. Ze kosten namelijk 399 dollar, zo’n 370 euro. De duizend exemplaren van de ‘Geef Nooit Op-Sneakers’ waren gisteravond direct allemaal uitverkocht.

De goedkopere versie van de schoenen, met de letter ‘T’ en het nummer ’45’ op de zijkant (Trump was de 45ste president van de Verenigde Staten, red.) zijn nog wel te koop. Die kosten 199 dollar, zo’n 184 euro.

