Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde-ster Marian binnenkort te zien in Oplichters Aangepakt

B&B Vol Liefde-ster Marian Flooren keert binnenkort terug op televisie. Dit keer is ze niet op zoek naar de liefde, maar naar iemand die haar opgelicht heeft. In het nieuwe seizoen van Oplichters Aangepakt met Kees van der Spek gaat ze de confrontatie aan.

De Brabantse onderneemster zou voor 120.000 euro zijn opgelicht door een oud-medewerker. Daarnaast werd ze naar eigen zeggen ook met de dood bedreigd, wat er zelfs toe leidde dat ze haar Portugese villa en haar makelaarskantoor enkele maanden geleden besloot te verkopen. Ze keerde na 35 jaar in de Algarve gewoond te hebben terug naar Den Bosch.

Een slechte dip

„Ik heb het hier wel gehad. Ik krijg iedere keer weer een slechte dip van deze omgeving. Het voelt gewoon niet meer lekker in m’n huis”, zei de B&B Vol Liefde-ster nadat duidelijk werd dat ze haar huis en het kantoor te koop zette. „Ik vind het heel jammer, maar ik heb het nu twee keer geprobeerd, maar iedere keer komt het weer heel naar over.”

Over de oplichting en bedreigingen zei Flooren eerder dat ze daar nog wel eens een boekje over open zou willen doen. „Kees van der Spek zou hier een avondvullend programma over kunnen maken.”

Van B&B Vol Liefde naar Oplichters Aangepakt

Nu blijkt dat Van der Spek het daar wel mee eens was, want via social media maakt hij bekend dat Flooren B&B Vol Liefde ingeruild heeft voor Oplichters Aangepakt.

„Marian, wat doet jij in mijn programma?”, vraagt hij haar in een video op Instagram. „Dat gaan we in mei zien. Allemaal kijken”, aldus Flooren. Of de aflevering verder in zal gaan op de problemen met de oud-medewerker waar Flooren eerder over vertelde, is nog niet duidelijk. Wel lijkt het erop dat de twee in de video op Instagram in Zuid-Europa zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Reacties