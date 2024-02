Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Luieren in bed of gelijk uit de veren: hoe lang is te lang om in bed te blijven liggen?

Langer in bed blijven liggen dan je in eerste instantie had bedacht, kan soms heerlijk zijn. Zeker op een vrije dag. Maar kun je ook té lang blijven liggen? Experts geven advies.

„Na je slaap lekker luieren in bed kan lijken op het vooruitschuiven van ‘ik’-tijd voordat de verantwoordelijkheden beginnen”, verklaart slaappsycholoog Eleanor McGlinchey.

Luieren in bed

Voor degenen die ‘lekker luieren’, is het belangrijk om grenzen te stellen. „Kwaliteitstijd voor jezelf kan afglijden naar iets schadelijkers – zoals een hersenloos uurtje of nog langer op sociale media scrollen in bed”, vertelt McGlinchey aan The New York Times.

„Voor sommige mensen geldt namelijk dat als ze hun telefoon pakken en door hun e-mail scrollen of het nieuws aanzetten terwijl ze in bed liggen, ze meer gestrest raken”, zegt McGlinchey. „Dus nu heb je in bed liggen luieren maar voel je je slechter.”

Hoe lang is te lang om te blijven liggen?

Bepaal dus van tevoren hoe je je vrije minuten in bed wilt doorbrengen, luidt de gouden tip. „Ik zeg tegen mensen dat ze er bewust mee om moeten gaan. Het is belangrijk om inspraak te hebben in hoe je dag begint”, zegt ze.

Er is geen harde regel over hoe lang te lang is om onder de dekens te blijven liggen nadat je wakker bent geworden, maar als dit dagelijks gebeurt, zou 15 tot 30 minuten genoeg moeten zijn voor de meeste mensen. „Als je wakker wordt, je voelt je goed en als dit bij je routine hoort, dan is het prima om een tijdje te blijven liggen,” zegt slaapgeneeskunde-specialist Marjorie Soltis. „Maar ik denk dat 30 minuten een goede drempel is.”

Geen vervanging voor slaap

Luieren in bed is echter geen vervanging voor slaap. „Maar als je je beter voelt nadat je een beetje hebt gerust, heb je er misschien wel baat bij, ook al is het niet hetzelfde als slapen.” Mensen die in bed kunnen blijven liggen zonder werk- of andere druk, zouden dat zonder schaamte moeten doen, zeggen de experts tegen The New York Times.

Dat geldt zelfs voor de TikTok-trend ‘bedrotten’. Dat is wanneer je de hele dag of zelfs het hele weekend in bed ligt. Dat kan – met mate – nog steeds onschuldig zijn, zegt McGlinchey. „Maar als je je er depressief of angstig door begint te voelen of als het ertoe leidt dat je je afmeldt voor werk of school en minder functioneel wordt, dan moet je je er mee stoppen.”

Over het algemeen kan luieren in bed goed bestede tijd zijn. „Voor gezonde slapers is het goed om van je bed te genieten”, zeggen de experts.

Vorige Volgende

Reacties