Je goed voelen na nachtje doorhalen of weinig slaap? Dat komt hierdoor

Misschien ken je dat gevoel: je hebt amper geslapen of zelfs een nachtje doorgehaald en je voelt je ineens heel goed. Maar hoe kan dat? Dat valt kennelijk te verklaren.

Oké, om te beginnen. Onze slaap is heilig. Een goede nachtrust doet wonderen en een gezond slaappatroon wordt gelinkt aan hele hoop gezondheidsvoordelen. Dus beter zorg je ervoor dat je genoeg uurtjes per nacht je ogen sluit.

Plezierig gevoel, ondanks weinig slaap

Desalniettemin kan het in een mensenleven weleens gebeuren dat je een nachtje heel weinig, of überhaupt geen, slaap pakt. Door een huilende baby, een hele vroege vlucht, een piekerend brein of als je hebt gedanst tot in de late uurtjes. En soms voel je je ondanks het slaaptekort helemaal niet zo slecht.

Het wetenschappelijke tijdschrift Quest schrijft over een onderzoek uit de Verenigde Staten. De onderzoekers bekeken het brein van muizen die twaalf uur lang wakker waren. En wat gebeurde daar? Het beloningsgebied van de hersenen werd na twaalf uur ineens extra actief. Dat maakte meer dopamine aan, een stof die een plezierig gevoel geeft. En niet alleen muizen krijgen deze boost na twaalf uur zonder slaap, ook mensen ervaren dit.

Dopamine-boost na nachtje doorhalen

Waarom dat gebeurt? Als we een korte nacht of geen slaap hebben gehad, krijgt ons brein een dopamineshot. Dit is niet voor niks en bedoeld om ons extra alert te maken. Zo van: ‘Je hebt weinig slaap gehad, dus opletten geblazen’. Als je dus na een nacht feesten denkt: ‘Hé ik voel me eigenlijk best goed’, dan kan dat kloppen.

Nu raden de wetenschappers je natuurlijk af om regelmatig nachten door te halen. Maar we ervaren wel degelijk een dopamine-rush als we twaalf uur wakker zijn. Overigens is deze boost van korte duur. En wellicht ken je ook wel de enorme vermoeidheidsklap die op een later moment nog volgt.

Kort en krachtig

Slaaptekort blijft schadelijk voor een mens. Dus zorg er maar gewoon voor dat genoeg nachtrust krijgt. En mocht je je na weinig slaap toch eventjes goed voelen, dat klopt dus. Alleen is deze euforie kort en krachtig.

