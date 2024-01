Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze slaap-experts benadrukken: ‘Dit doen wij nóóit in de ochtend’

We gaan allemaal goed op nachtje goed doorslapen. Maar ook onze ochtendroutine draagt bij aan hoe we ons de rest van de dag voelen. Verschillende slaap-experts benadrukken dat je één ding niet moet doen in de ochtend.

Slaap is voor ons mensen essentieel. Mocht je zo iemand zijn die ‘s nachts ineens wakker wordt? Wellicht heb je iets aan deze tips om weer in slaap te komen.

Biologische klok

Naast een goede nacht slaap, kan ook ons ochtendritueel bijdragen aan de rest van onze dag. Dat heeft alles te maken met ons circadiaan ritme, oftewel de natuurlijke slaap-waakcyclus van ons lichaam.

Psychiater en slaapdeskundige Chester Wu legt aan HuffPost uit dat het circadiaan ritme, ook wel bekend als onze biologische klok, bestaat uit een cyclus van 24 uur. Die biologische klok bepaalt of je je wakker of moe voelt. „Dat wordt grotendeels beïnvloed door blootstelling aan licht.”

Dit vermijden slaap-experts in de ochtend

Als we er in de avond en ochtend gezonde routines op na houden, wordt ons circadiaan ritme versterkt. „Maar omgekeerd kunnen onregelmatige slaappatronen, overmatige blootstelling aan licht (in de avond) of veel zitten dit ritme en de balans verstoren.” Wat volgens Wu kan leiden tot slaapproblemen.

Klaarblijkelijk is er iets dat slaapdokters en deskundigen zelf in de ochtend vermijden. Wat dat is? Zij blijven niet, nadat de wekker gaat, in bed liggen. Om bijvoorbeeld 15 minuten op hun telefoon te scrollen. „Ik probeer niet in bed te blijven hangen”, aldus Wu.

Licht zien en uit de slaapkamer

Neurowetenschapper en slaap-expert Chelsie Rohrscheib is het hier volledig mee eens. „Ik lig in bed voor activiteiten betreft slaap of intimiteit. Voor alle andere dingen blijf ik niet in bed liggen. Als ik wakker word, kom ik onmiddellijk uit bed en verplaats ik mezelf naar een andere ruimte in mijn huis.” Volgens Rohrscheib zorgt ze er op die manier voor dat haar brein de slaapkamer associeert met rust.

Ook neuroloog en slaapdeskundige Chris Winter weigert in een donkere slaapkamer te blijven liggen als hij wakker is. „Het is van belang om ‘s ochtends licht te zien. Licht schakelt effectief de productie van melatonine in je hersenen uit en laat je lichaam weten dat de dag is begonnen.”

Consistent slaappatroon

‘Niet blijven liggen’, werd door de slaapdeskundigen het meest genoemd. Maar onderzoeker en slaapspecialist Carleara Weiss is ook geen voorstander van uitslapen. „Regelmatige wektijden helpen de biologische klok bij het reguleren van fysiologische functies, en niet alleen bij het slapen. Uitslapen in het weekend leidt tot een sociale jetlag en veroorzaakt concentratieproblemen, vermoeidheid, prikkelbaarheid en hoofdpijn.”

Arts en slaapspecialist Raj Dasgupta is ook geen fan van uitslapen. „Af en toe uitslapen heeft geen blijvende invloed op je algehele slaapkwaliteit. Maar het kan wel jouw bedtijd beïnvloeden.” Hij pleit dan ook voor een consistent slaappatroon. „Waarbij je elke dag op hetzelfde tijdstip wakker wordt en naar bed gaat.”

Wat je wel kunt doen in de ochtend

En wat doen deze slaapkenners dan wel graag in de ochtend? Zichzelf blootstellen aan licht werd veelvuldig genoemd. „Studies tonen aan dat een gebrek aan zonlicht de kwaliteit van je slaap kan verminderen, bijdraagt aan slapeloosheid en een negatieve invloed heeft op de stemming”, aldus Rohrscheib.

En Winter oppert om ‘s ochtends te sporten of te bewegen. En dat hoeft niet per se een intense workout te zijn. Een wandeling met de hond is volgens hem al voldoende. „Snel actief worden is een fantastische manier om aan je hersenen te laten weten dat de dag is begonnen.” En hij pleit ervoor om ‘s ochtends altijd je bed op te maken. Naast dat deze taak dan tot een dagelijkse routine behoort, beschermt het ook tegen de behoefte om ‘s ochtends of gedurende de dag weer in bed te kruipen.

