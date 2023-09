Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maakt alcohol anderen aantrekkelijker? De ‘bierbril’ bestaat niet, stelt onderzoek

Wie na een paar drankjes het idee heeft anderen aantrekkelijker te vinden, heeft het niet helemaal goed. Een nieuw onderzoek toont namelijk aan dat de zogenaamde ‘bierbril’ een fabel is.

Maar met een slok op kun je wel gewapend worden met moed om aantrekkelijke mensen te benaderen, suggereert het onderzoek.

Verband tussen alcohol en aantrekkingskracht

De term ‘bierbril’ zou in de jaren tachtig bedacht zijn door mannelijke Amerikaanse universiteitsstudenten. Het verband tussen alcohol en fysieke aantrekkingskracht is echter onduidelijk.

Eerdere onderzoeken, waarbij mensen meestal gevraagd werd om de aantrekkelijkheid van andere mensen te beoordelen door foto’s nuchter en dronken te beoordelen, heeft gemengde resultaten opgeleverd.

‘Bierbril’

Eerdere studies gaven aan dat als het ‘bierbrileffect’ al bestond, de omvang ervan klein was. Dat stelt Molly Bowdring van het Stanford Prevention Research Center in Californië, die het onderzoek leidde, tegen The Guardian.

„Door deelnemers te laten geloven dat de foto’s die ze bekeken van mensen waren met wie ze in de toekomst zouden kunnen omgaan, heeft het onderzoeksteam een mooi element van realisme toegevoegd. Dat ontbrak in eerder onderzoek op dit gebied”, zei Rebecca Monk, een professor in de psychologie aan de Edge Hill University, die niet betrokken was bij het onderzoek.

Wodka met cranberrysap

Er werden 18 paar mannelijke vrienden uitgenodigd in het laboratorium. Die beoordeelden de aantrekkelijkheid van mannen en vrouwen op foto’s en video’s. De reden om vriendenparen uit te nodigen was om te proberen de sociale interacties na te bootsen.

Nadat de ene groep wodka met cranberrysap gedronken had, en de andere groep alcoholvrije drankjes, werd hen ook nog gevraagd om te kiezen met welke van deze personen ze in een toekomstig experiment het liefst contact zouden hebben.

Kiezen voor contact met aantrekkelijkste mensen

Uit het onderzoek bleek niet dat alcohol de perceptie van de aantrekkelijkheid van anderen verhoogde. „Maar we ontdekten wel dat mensen na het nuttigen van alcohol eerder geneigd waren te kiezen voor interactie met de mensen die ze het aantrekkelijkst vonden”, aldus Bowdring.

Dronken deelnemers hadden inderdaad 1,71 keer meer kans om één van hun vier aantrekkelijkste kandidaten te selecteren om mogelijk te ontmoeten in een toekomstig onderzoek, vergeleken met nuchtere deelnemers.

Meer onderzoek nodig

Monk zegt echter dat meer onderzoek naar het fenomeen nodig is. Haar eerdere onderzoek, dat op een andere manier was uitgevoerd, had een tegenovergestelde uitkomst.

