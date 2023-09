Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

HBO Max test mogelijk dít vervelende trucje – zit jij hierop te wachten?

Steeds meer streamingdiensten, zoals Disney+ en Netflix, experimenteren met advertenties. HBO Max gaat nu zelfs nog een stapje verder.

In Nederland wordt de streamingdienst van Warner Bros Discovery nog steeds HBO Max genoemd, maar in de Verenigde Staten is deze al omgedoopt tot Max. Dit heeft echter niet alleen positieve gevolgen, want de dienst experimenteert nu met iets waar zelfs Netflix de handen niet aan zou branden.

HBO Max komt met een bedenkelijk idee

De voortdurende groei van streamingdiensten lijkt langzaamaan te stagneren. Diensten zoals Netflix en Disney+ zoeken allerlei manieren om extra inkomsten te genereren. Zo voorkomt Netflix nu dat je je abonnement deelt met anderen en onderzoekt Disney+ ook de mogelijkheid om zoiets te implementeren.

In de Verenigde Staten gaat men nog een stap verder. Daar bieden streamingdiensten, waaronder Netflix, abonnementen met reclames aan. Deze zijn weliswaar goedkoper, maar als tegenprestatie krijg je zo nu en dan een reclame te zien. In Nederland doet alleen Videoland dit tot nu toe.

Toch gaat HBO Max nog een stap verder dan Netflix en Disney+. Niet alleen krijg je bij het goedkoopste abonnement te maken met reclames, er kan zelfs ongevraagd een pop-up verschijnen, zoals gemeld wordt in Variety.

‘Breaking News’

HBO Max vult zijn dienst nu aan met Breaking News. Dit doet sterk denken aan Viaplay, waarbij opeens een Carglass-reclame verscheen tijdens een Formule 1-race. Desondanks heeft (HBO) Max een reden voor deze aanpak. Op 27 september wordt namelijk CNN Max gelanceerd, een non-stop nieuwsstreamingservice die in Max wordt geïntegreerd.

Desondanks lijkt dit voornamelijk hinderlijk te zijn. Stel je voor dat je naar The Last of Us zit te kijken en opeens nieuws te zien krijgt over een mugshot van Donald Trump. Sterker nog, dit is nog vervelender dan af en toe een advertentie. Zelfs Netflix zou dit niet overwegen. Laten we dus hopen dat HBO Max dit idee nooit in de praktijk brengt.

