De risico's van alcohol worden flink onderschat, blijkt uit nieuw onderzoek

Alcohol is vooral gezellig. Dat vindt het merendeel van de Nederlanders. Een iets kleiner deel ziet het als een vorm van ontspanning. Volgens slechts 27 procent is alcohol ongezond. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. De beeldvorming rond alcohol moet veranderen, vinden de Maag Lever Darm Stichting en KWF Kankerbestrijding. Vandaag trappen ze hun nieuwe campagne ‘Op je gezondheid’ af.

Want van alcoholschade zijn veel drinkers zich maar nauwelijks bewust, blijkt uit dat onderzoek. Alcohol drinken vergroot de kans op zeven soorten kanker: mond-, keel-, strottenhoofd-, slokdarm-, borst-, lever-, en darmkanker. 37 procent van de Nederlands weet dit niet, terwijl er hierdoor jaarlijks meer dan 4000 gevallen van kanker bijkomen, stelt het KWF. Vorige week bracht kwam het kabinet met een lijst van drankontmoedigende maatregelen. Die stuitte op veel weerstand.

Geen veilige hoeveelheid alcohol

De kennis over de schadelijkheid van alcohol is nog lang niet algemeen bekend, volgens het KWF. ‘Men denkt vooral dat veel drinken in één keer ongezond is. Elke dag een glas alcohol is volgens slechts 46 procent ongezond tot zeer ongezond. 20 procent denkt zelfs dat dit gezond is. Feit is: er bestaat geen veilige hoeveelheid alcohol. Zowel vaak als veel drinken is ongezond.



Volgens Ninette van Hasselt, programmahoofd Alcohol bij het Trimbos Instituuut, komt het gebrek aan kennis doordat alcoholschade vooral gekoppeld wordt aan ‘ongeremde types die geen maat weten te houden, pechvogels die hun ongeluk wegdrinken. Als een probleem dat 95 procent van de mensen niet aangaat’, zo schrijft ze op LinkedInop LinkedIn.

„Alcoholschade gaat niet alleen over die vriend met een alcoholverslaving, maar ook over de auto vol jongemannen die tegen een boom belandt. Over de collega die niet functioneert. Over de politieagent die in het weekend eindeloos zoet is met dronken mensen. Over de druk op de zorg – alcoholgebruik hangt samen met 200 aandoeningen, waaronder dementie, kanker en hartfalen.”

Prijs voor alcoholgebruik te hoog

Alcohol verbieden is niet de oplossing, stelt ze, maar de prijs die de ‘samenleving betaalt voor de toename in ons alcoholgebruik sinds de jaren 60 is te hoog’. „Zeker in het licht van de druk op de zorg – die nu al voelbaar is en nog veel groter zal worden komende jaren. Daar moeten we niet voor wegkijken.”

Volgens haar moet alcohol ‘minder makkelijk beschikbaar, betaalbaar en zichtbaar worden gemaakt’. „Als we dat goed doen, biedt dat niet alleen bescherming aan die 1,9 miljoen riskante drinkers, maar ook aan al die mensen daaromheen.”