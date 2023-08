Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Cola door je toiletpot om ‘m te ontstoppen? Dat doe je beter niet

Oma’s geven van oudsher enorm handige schoonmaaktips, maar soms glipt er eentje tussendoor die achteraf niet helemaal logisch blijkt. Gebruik jij weleens cola om je wc of gootsteen te ontstoppen? Daar kun je dan beter meer stoppen, want volgens experts heeft het vrij weinig zin.

Cola is een veel genoemd middel om verschillende huishoudelijke problemen op te lossen. Omdat het drankje verschillende zuren bevat zou het volgens menig grootmoeder je afvoer en toilet kunnen ontstoppen, maar is het wel echt een goede ontstopper?

Cola als huishoudelijk middel

Veel mensen denken dat cola naast een verfrissend drankje ook gebruikt kan worden als huishoudelijk middel. Zo wordt cola veelvuldig gebruikt om roest te verwijderen, vlekken uit kleding te halen, ramen te zemen en om pannen te ontvetten. Ook het ontstoppen van de wc wordt vaak als toepassing genoemd, maar in de praktijk ligt dat toch anders.

Ondanks dat de zuurgraad van Coca-Cola gemiddeld ongeveer rond de 2,5 ligt, is dit volgens experts niet genoeg om een toiletpot of gootsteen te ontstoppen. Daniel Bonn van het Van der Waals-Zeeman-instituut aan de UvA zegt tegen Quest dat ‘de zuurconcentratie in gootsteenontstopper ongeveer 100 keer zo groot is als in cola’.

Niet zuur genoeg

De zuurgraad van cola is eerder te vergelijken met de pH-waarde van je maag. Die ligt gemiddeld tussen de 1,2 en de 3. Hoewel je cola dus zeker zuur te noemen is, is het lang niet zuur genoeg om als wc-ontstopper te dienen. Het heeft dus weinig zin om een 1,5-literfles door je toiletpot te jassen.

Wat kun je dan wel doen om je wc of gootsteen te ontstoppen? Een rubberen wc-ontstopper biedt vaak uitkomst.

Als toiletpapier de oorzaak van de verstopping is, kan afwasmiddel een uitkomst zijn. Werkt dit niet, dan kun je aan de vloeibare gootsteenontstopper. De cola kun je in elk geval lekker in de koelkast laten staan.

