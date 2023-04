Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is het inkomen van koning Willem-Alexander, Máxima en Amalia

Het salaris van onze koning Willem-Alexander staat nogal eens ter discussie. Dat hij meer verdient dan Jan Modaal zal niemand verbazen. Maar hoe hoog is het inkomen van de Nederlandse vorst, die geen belasting hoeft te betalen, eigenlijk?

Niet alleen de koning, maar ook zijn echtgenoot, de troonopvolger én de echtgenoot van de toekomstige koning of koningin kunnen rekenen op een jaarlijkse uitkering van het Rijk.

Het salaris koning Willem-Alexander

In de Nederlandse Grondwet – specifiek in de Wet Statuut van het Koninklijk Huis – is vastgelegd dat de koning jaarlijks een uitkering ontvangt. Niet alleen de huidig zittende koning ontvangt dus zo’n riant inkomen, ook de voormalige koning of koningin wordt de rest van zijn of haar leven voorzien van inkomsten. Wel één voorwaarde: hij of zij moet betrokken blijven als een van de leden van ons Koninklijk Huis.

De uitkering voor onze vorst en vorstin is niet zomaar een uitkering. Het ‘salaris’ is opgebouwd uit twee verschillende onderdelen. Volgens het Parlementair Documentatie Centrum is het inkomen van onze koning opgebouwd uit een A- en een B-component. De A-component voorziet in het ‘inkomen’. De B-component is bedoeld voor bijvoorbeeld materiële uitgaven ‘met een hoog representatief karakter’, schrijft de website Koninklijkhuis.

Het inkomen van het Koninklijk Huis

De hoogte van de uitkeringen van het Koninklijk Huis volgt de ontwikkelingen van de salarissen van rijksambtenaren. Het inkomen van de koning volgt namelijk het salaris van de vicepresident van de Raad van State, dat op haar beurt dus het inkomen van ambtenaren volgt. De totale uitkering van onze vorst in 2023? Een ruime 6,4 miljoen euro.

Overigens heeft de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aangegeven vooralsnog afstand te doen van haar ‘inkomen’. Omdat zij in haar huidige functie nog geen hoge kosten maakt, wordt de uitkering teruggestort naar het Rijk.

Ook niet geheel verrassend: de uitkeringen van de leden van het Koninklijk Huis zijn vrijgesteld van inkomsten-, loon-, schenk-, of erfbelasting. Verdienen de leden van het koningshuis andere inkomsten dan het ‘salaris’ van het Nederlandse Rijk of hebben zij ander privé-vermogen? Dan moet daar wél belasting over worden betaald.

Van Wim-Lex tot Beatrix

Benieuwd naar de volledige uitkeringen van de koning, koningin en hun dochter Amalia? Alle bedragen vind je in de tabel hieronder.