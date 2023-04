Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel miljoenenwoningen staan er in Nederland (en hier vind je ze)

Oost west, thuis best. In Nederland staan woningen in allerlei soorten en maten. Zo ook de heuse miljoenenwoningen en tegenwoordig zijn er daar steeds meer van. Nederland telde eind vorig jaar ongeveer 195.000 woningen met een waarde van boven een miljoen euro. Een stijging van 13 procent vergeleken met 2021, meldt marktonderzoeker Calcasa. Daarmee is het aantal miljoenenwoningen voor het negende jaar op rij toegenomen.

Ondanks deze stijging dalen de huizenprijzen in ons land al voor het tweede kwartaal op rij. Het is zelfs voor het eerst in een decennium dat huizen gemiddeld voor minder dan vier ton verkocht worden.

Miljoenenwoningen zwaarder belast

De procentuele stijging in 2022 wel veel lager dan die van ruim 80 procent in het jaar ervoor. In absolute aantallen kwamen er in 2022 ruim 23.000 miljoenenwoningen bij. Als we die toename vergelijken met de stand van zaken in 2013 is de situatie nu totaal anders. Toen telde Nederland namelijk ‘slechts’ 14.000 miljoenenwoningen.

Calcasa stelt ook vast dat de categorie woningen in het hogere segment fiscaal steeds zwaarder worden belast. Zo zijn de gemeentelasten relatief hoger en de energie labels relatief lager. „Daardoor hebben deze woningen te kampen met hogere energiekosten, meer onderhoudskosten en hogere verzekeringspremies”, stelt het onderzoeksbureau.

Amsterdam spant de kroon

Maar waar staan die miljoenenwoningen? Het verbaast je misschien niet, maar de meeste zijn te vinden in onze hoofdstad. Zo’n 20.000 maar liefst. Verrassend? Misschien niet, maar het verschil tussen Amsterdam en de nummer twee, Den Haag, zou je wel opvallend kunnen noemen. Daar zijn het er bijna de helft minder.

Verder doen ook steden als Rotterdam en Utrecht het goed. Bloemendaal is daarnaast de gemeente met procentueel de meeste miljoenenwoningen.

De gemiddelde waarde van een miljoenenwoning bedraagt volgens de laatste cijfers 1,35 miljoen euro. De gemiddelde vierkante meterprijs van deze woningen is wel wat minder geworden, van 6800 euro naar 6600 euro. „Dit geeft aan dat er dus relatief iets meer ‘goedkopere’ miljoenenwoningen zijn ten opzichte van een jaar eerder.”