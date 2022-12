Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zweten is goed voor je! En wel vanwege deze redenen

De een zweet meer dan de ander. Dat heeft te maken met de omgeving waar je in woont en wat voor genen je met je meedraagt. Maar één ding hebben we met elkaar gemeen: we houden niet van een vieze stinkoksel. Maar eigenlijk is zweten heel goed voor je.

Volgens Sarah Everts, auteur van het boek The Joy of Sweat, is zweten een belangrijk onderdeel van ons leven. „Het is onze menselijke superkracht. Eén van de redenen dat jij niet dood gaat bij een hittegolf is namelijk doordat je zweet”, vertelt Everts.

Door te transpireren overleven we in een steeds warmer klimaat

„In de eerste jaren na je geboorte probeert je lijf gewend te raken aan het klimaat waarin je opgroeit. En dus leert je lichaam om te zweten, zodat jij afkoelt in een warme omgeving”, legt ze uit.

„Bij atleten zie je hoe meer ze trainen, des te sneller ze beginnen met transpireren. Onze lichamen leren dus hoe ze moeten omgaan met een warmer klimaat. Dat is handig voor in de toekomst, aangezien we klimaatverandering zullen meemaken. Zweten is een belangrijke tool om in leven te blijven.”

Op zweet date

Veel mensen vinden het vervelend dat zweet stinkt. Maar eigenlijk is het helemaal niet het zweet dat zo’n vieze geur heeft. „Er zijn twee soorten zweet”, legt Everts uit. „De ene is het zoute, waterige spul en het andere is de geur die je ruikt onder je oksels. De geur die je ruikt, wordt veroorzaakt door bacteriën die op je lijf leven. Zij eten jouw zweet en produceren dat vervelende geurtje.”

Iedereen ruikt uniek en dus ruikt het zweet bij de een sterker dan bij ander. Daardoor weet je direct bij wie je het lekker vindt ruiken en bij wie niet. Zo zijn er singles die op een blind date gaan en een top vijf uitkiezen van potentiële partners aan de hand van zweet.

Technologie

Ook detectives mogen in hun handjes knijpen met het bestaan van zweet. Zij zouden namelijk geen vingerafdrukken kunnen maken zonder een zweterige hand. „Maar aangezien wij overal vingerafdrukken achterlaten, raken critici ook bezorgd over de technologie die ons kan inhalen”, vertelt Everts. „Als een werkgever bijvoorbeeld je vingerafdrukken kan zien, krijgt hij of zij veel controle over je achtergrond. Of stel je voor dat een verzekeraar kan zien dat je een ziekte hebt aan de hand van je vingerafdrukken en je niet wilt verzekeren. Hier moeten we voorzichtig mee zijn in de toekomst.”