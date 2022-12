Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vieze geuren schrikken ons af, maar heb je echt deodorant nodig?

Elke dag deodorant opdoen lijkt, net als tandenpoetsen of je gezicht wassen, één van de rituelen die cruciaal zijn voor de basishygiëne. Maar je beslissing is waarschijnlijk meer gebaseerd op persoonlijke en culturele voorkeuren dan op een mogelijke medische noodzaak, zeggen dermatologen. Heb je dus écht deodorant nodig?

„We leven in een maatschappij waar lichaamsgeur niet universeel wordt geaccepteerd, waardoor deodorant een onderdeel is van je dagelijkse hygiënische routine”, zei Dr. Joshua Zeichner, universitair hoofddocent dermatologie aan het Mount Sinai Hospital in New York City, aan CNN. „Er is ook een stigma rond natte kleren door zweet, waardoor anti-transpiratiemiddelen, die natheid op de huid verminderen, in de dagelijkse huidverzorgingsroutine zijn opgenomen.”

Redenen voor of tegen deodorant

„We zweten om onze lichaamstemperatuur onder controle te houden”, vertelt Zeichner. „In sommige gevallen zweten we echter meer dan nodig is. Dit staat bekend als pathologisch zweten. Zweet zelf is geurloos. Bacteriën op de huid breken het zweet echter af, waardoor een vieze geur ontstaat.” Als je om deze reden anti-transpiratiemiddelen gebruikt, breng ze dan ‘s avonds aan, aldus Zeichner. „Omdat we ‘s nachts minder zweet aanmaken, kunnen ze effectiever een plug vormen in de zweetklier als je ze voor het slapen gaan aanbrengt.”

„Darmgezondheid, gezondheid van de huid en gezondheid van het microbioom van de huid kunnen allemaal onze lichaamsgeur beïnvloeden”, voegt dermatoloog Julie Russak toe. „Sommige stofwisselingsstoornissen produceren in het algemeen een heel bijzondere geur. Een gezonde huid en een gezond lichaam zouden geen onaangename geur moeten hebben.”

Natuurlijke lichaamsgeur

Geen deodorant of anti-transpiratiemiddelen dragen kan voor- en nadelen hebben, afhankelijk van hoe jij en anderen denken over je natuurlijke lichaamsgeur. „Als je stopt met het dragen van deodorant of anti-transpirant, kun je na verloop van tijd een sterkere geur ontwikkelen”, volgens dermatoloog Amanda Doyle. „Wanneer je stopt met het gebruik van dergelijke producten en meer zweet, creëert dit een broedplaats voor bacteriële en schimmelovergroeiing, waardoor de geur sterker kan worden.”

Elke dag goed wassen is echter de belangrijkste manier om slechte lichaamsgeur te voorkomen, aldus deskundigen. Je moet je vooral richten op het wassen van het gezicht, de onderarmen en de genitaliën – deze hebben de neiging meer te zweten dan andere delen van het lichaam, wat overgroei van bacteriën kan verminderen.

Risico op stank verminderen

Andere manieren om het risico op stank te verminderen door zweet en bacteriële overgroei te voorkomen zijn het dragen van loszittende, ademende, katoenen kleding en het gebruik van antibacteriële wasmiddelen.