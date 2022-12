Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

John van den Heuvel over ruzie met Peter R. De Vries: ‘Nog steeds zo tragisch’

Op het Italiaanse eiland Sardinië ontvangt Beau van Erven Dorens iedere week twee gasten. Gisteren waren John van den Heuvel samen met zijn vriend Ronald Koeman te gast in het programma. Op het pittoreske eiland vertelt Van Den Heuvel over de moeilijke periode na de dood van Peter R. De Vries, waarin hij extra beveiliging kreeg.

Niet alleen voor de misdaadverslaggever is het een pittige tijd, maar ook zijn vrouw moet extra beveiligd worden. „Ze heeft een moeilijke tijd achter de rug”, vertelt Van Den Heuvel aan Beau. „Ze werkte in het onderwijs als kinderjuf, maar heeft haar baan verloren. Dat komt omdat de beveiliging rond mij steeds strenger werd aangescherpt. De politie vond het belangrijk om haar ook te beschermen en voorzorgsmaatregelen te nemen bij de school. De directie wilde dat niet en toen is haar arbeidsovereenkomst ontbonden. Daar was zij erg verdrietig over.”

‘Ik probeer de positieve dingen te zien’

De misdaadverslaggever voelt zich nog steeds schuldig over het feit dat zijn vrouw haar werk is kwijtgeraakt. Toch heeft ze nog nooit gevraagd aan Van Den Heuvel om te stoppen met zijn werk. „Ze houdt nog altijd haar rug recht als het gaat om de grote risico’s die te maken hebben met het werk. Ik denk dat er weinig vrouwen die er zouden zijn die er ook zo in staan. Dat is echt een godsgeschenk.”



Eén van de dingen waar Van Den Heuvel en zijn vrouw veel steun uit halen is hun geloof. „Ik probeer de positieve dingen te zien”, vertelt de misdaadverslaggever aan Beau. „We geloven dat dingen voorbestemd zijn en dat er een reden voor alles is.” Toch blijft het soms moeilijk. „Het levert een mentale druk op dat er mensen zijn die je van het leven willen beroven.”

Ruzie tussen John van den Heuvel en Peter R. De Vries

Iets waar Van Den Heuvel nog steeds van baalt, is dat hij en Peter R. de Vries ruzie hadden voor zijn dood en het niet hebben kunnen uitpraten. „Dat vind ik nog steeds zo tragisch. We hadden het gewoon moeten uitpraten. Het ging van kwaad tot erger. Het respect voor elkaar was verdwenen”, vertelt de misdaadverslaggever.



„Normaal gesproken praat je dat uit met elkaar, maar die tijd is ons niet meer gegeven door wat er met Peter is gebeurd. Dat reken ik mezelf wel aan. Ik probeer mijn kinderen altijd mee te geven dat ze nooit boos de deur uit moeten gaan, maar dan gebeurd het jezelf. Dan wordt hij neergeschoten en ben je volledig van de wereld.”

‘Ik heb mezelf bij elkaar geraapt en ben doorgegaan’

Er zijn momenten geweest na de dood van De Vries dat Van Den Heuvel twijfelde of hij wel moest doorgaan met zijn werk. „Maar ik ga mezelf en eigenlijk niemand helpen door ermee te stoppen. Dus heb ik mezelf toch bij elkaar geraapt en ik ben ik doorgegaan.”

Het interview met John van den Heuvel in Isola Di Beau is terug te zien via RTL XL.