Dit zijn de vreemdste dingen die mensen dit jaar zijn vergeten in de trein

Ieder jaar verliezen we met z’n allen tienduizenden objecten in de trein. Het zit nou eenmaal in onze natuur, de mens is vergeetachtig. Dit jaar zijn er zo’n 50.000 voorwerpen op de stations of in treinen gevonden. Vorig jaar waren het er ongeveer 40.000. Tijdens de achtste editie van de #WeekVanDeVerlorenKnuffel wil de NS reizigers informeren over wat te doen bij verlies van een eigendom.

Niet alleen zijn er knuffels verloren gegaan, ook een hoop andere vreemde dingen zijn gevonden door NS.

De Week Van De Verloren Knuffel

Bedroefd baddert Bubbel de Badeend buiten onder het bollendak. Voor het station is hij zijn baasje kwijtgeraakt en verlangt naar een warm bad. En niet alleen Bubbel, maar ook Timo de Toekan, Arie de Aap, Harry de Hamster en Molly het Monster hopen hun baasje snel weer te knuffelen. Tijdens de Week Van De Verloren Knuffel die loopt van 19 tot en met 23 december hoopt NS alle knuffels weer met hun baasje te herenigen, zodat zij samen de feestdagen kunnen doorbrengen. Hoe meer mensen de knuffels zien, hoe groter de kans op een hereniging. Daarom roept het bedrijf op om foto’s van de gevonden knuffels te delen.

Dit jaar zijn er tot nu toe ruim 130 knuffels gevonden op de stations of in de treinen.

Deze dingen vergeten we het vaakst in de trein

Ook maakt NS vandaag bekend welke voorwerpen we het meest verloren zijn. Het lijstje is niet heel verrassend. De eerste plaats gaat naar sleutels, de tweede plaats gaat naar tassen en koffers, de derde plaats wordt bezet door jassen. Op nummer vier staan portemonnees en op nummer vijf staan earpods, lege cases en koptelefoons.

Naast deze veelgebruikte objecten staan er ook een paar opvallende gevallen tussen. De meest opmerkelijke voorwerpen zijn dit jaar: een mini-motor , een grote hondenbench, een vloerkleed en een grote luidspreker.