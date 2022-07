Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Herinneringsuitnodiging’ vaccinatie tegen corona gaat vandaag de deur uit

Volwassenen die nog geen booster of herhaalprik tegen corona hebben gehaald, krijgen vanaf vandaag een brief over de mogelijke vaccinatie op de mat. De brief komt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en/of via een sms van de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland.

De brief of sms is bedoeld als herinnering om een vaccinatie tegen het coronavirus alsnog te halen. Volgens de Rijksoverheid is dit extra belangrijk nu het aantal besmettingen weer toeneemt.

Ernst Kuipers zet herinneringsactie in

Het aantal besmettingen leidt er deze week onder meer toe dat het mondkapje in veel verpleeghuizen terugkeerde. De huidige coronagolf zorgt overigens niet voor problemen in de genoemde verpleeghuizen. De piek van de golf lijkt ook in zicht.

Maar toch, veel mensen raken besmet met corona. Minister Ernst Kuipers riep woensdag 22 juni alle inwoners van Nederland op zich aan de basismaatregelen te houden om een besmetting met corona te voorkomen. Vanwege de toename van het aantal besmettingen wordt nu een eerder aangekondigde herinneringsactie gestart om de vaccinatie tegen corona te halen.

Wie mogen een vaccinatie halen?

Iedere volwassene onder de 60 jaar komt in aanmerking voor een basisserie (de eerste prikken) en een boostervaccinatie. Deze vaccinatie brengt de basisbescherming volgens het RIVM en GGD GHOR weer op peil.



💉 De praktijk Een aantal mensen ontvangt de brief van het RIVM, binnen enkele dagen gevolgd door een SMS-bericht.

Mensen die eerder een vaccinatie tegen corona haalden bij een GGD, hun mobiele nummer gaven maar hun gegevens niet wilden delen met het RIVM ontvangen geen brief, maar een SMS-bericht van GGD GHOR Nederland.

Mensen die nog geen basisserie (de eerste prikken) hebben gehaald krijgen geen herinneringsbrief en ook geen SMS-bericht. Uiteraard kunnen zij altijd terecht bij een GGD om deze prikken alsnog te halen.

Waar aan te melden voor een vaccinatie?

Door je aan te melden met je DigiD kun je – voor wie dat wil – via deze link online een afspraak maken: www.coronavaccinatie-afspraak.nl.

Je kunt ook telefonisch een afspraak maken door te bellen naar 0800 – 7070. Dit nummer is gratis bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

Je kunt op sommige locaties ook zonder afspraak terecht, kijk op: prikkenzonderafspraak.nl.