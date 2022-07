Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ernst Kuipers bereidt nieuwe vaccinatieronde najaar voor, moet 18-plusser ook een herhaalprik?

We lijken ons nu niet bepaald druk te maken over het coronavirus tijdens deze zomerdagen. En dat terwijl we volgens de RIVM-cijfers inmiddels in een zomergolf zitten. Minister Ernst Kuipers sprak over een nieuwe vaccinatieronde in het najaar voor kwetsbaren en 60-plussers. En hoe zit dat met andere doelgroepen? Krijgen die ook een herhaalprik?

De zomergolf, waar eerder al voor gewaarschuwd werd, lijkt nu een piek te hebben. Wellicht krijg je uit jouw eigen omgeving vaker geluiden van mensen die besmet zijn met het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde vorige week 34.145 besmettingen. Vandaag volgen de meest recente cijfers. Het RIVM concludeert een stijging in de besmettingscijfers, maar wel de langzaamste stijging sinds eind mei.

Ernst Kuipers bereidt vaccinatieronde najaar voor

Die golf zorgt ervoor dat de nationale coronaherdenking niet doorgaat. Want volgens zorgminister Ernst Kuipers schetst dit, terwijl besmettingen nog oplopen, onbedoeld het beeld dat een periode met corona is afgesloten. De herdenking was bedoeld om stil te staan bij corona, overledenen en zieken. Inmiddels wordt overwogen of dit deze herdenking op een ander moment plaatsvindt.

Het RIVM en de GGD’s bereiden zich voor op een nieuwe vaccinatieronde voor het najaar. Dat schreef minister Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer. De GGD’en werken nu aan een plan om 300.000 prikken per week te kunnen zetten, om vervolgens binnen zes weken 1,5 miljoen prikken per week te kunnen plaatsen. Zo kan de herhaalprik niet alleen aan kwetsbaren, maar aan de hele bevolking worden aangeboden. En dat betekent dat de GGD’s nu al moeten werven voor personeel. „Ik vind het van groot belang dat de uitvoering van een nieuwe vaccinatieronde op tijd gereed is om zo snel mogelijk te starten met vaccineren als dit nodig is”, sprak Kuipers. Ook was er in de begroting al rekening gehouden met een nieuwe vaccinatieronde in het najaar.

Geen herhaalprik voor 18-plussers

De herhaalprik, waar Kuipers in zijn brief over spreekt, is straks beschikbaar voor kwetsbaren en 60-plussers. Eerder vroeg Wieke Paulusma (D66) zich tijdens het vragenuurtje van 28 juni af waarom de groep onder de 60 jaar geen herhaalprik krijgt. Volgens Kuipers, was het RIVM tot nu toe steeds van mening dat een herhaalprik voor 60-minners, oftewel 18-plussers, niet noodzakelijk is. Daar legde hij uit dat de EMA, het Europees Geneesmiddelenbureau, de herhaalprik voor 18-plussers zonder medische indicatie niet goedkeurde. Dat nu inzetten noemde hij „off label” en hij benadrukte dat hij als minister aansprakelijk zou zijn als er „eventuele bijwerkingen zijn”.

In zijn brief noemt hij het aanbieden van een herhaalprik zonder medische noodzaak „onwenselijk. Vaccineren is een medische handeling waar een zorgvuldige gezondheidsafweging aan ten grondslag dient te liggen. Het toedienen van een vaccinatie zonder medische noodzaak is overigens ook niet toegestaan en kan juridische gevolgen hebben voor de betrokken partijen.”

Advies van OMT-V voor uitbreiding vaccinatiedoelgroepen

In zijn brief schreef Kuipers dat het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM een responsteam oprichtte voor toekomstige revaccinatie. Hoewel nu alleen sprake is van een herhaalprik voor 60-plussers en kwetsbaren, wordt bij eventuele uitbreiding van doelgroepen het ‘expertteam COVID-19-vaccinaties’ (OMT-V) ingeschakeld voor een advies. „Vooralsnog staat er in ieder geval een bijeenkomst van het OMT-V gepland in juli 2022″, schreef Kuipers.