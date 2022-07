Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wereld bidt voor neergeschoten ex-premier Abe van Japan: ‘Hopen…’

De Japanse oud-premier Shinzo Abe verkeert in „zeer ernstige toestand” sinds hij afgelopen nacht (Nederlandse tijd) werd neergeschoten tijdens een campagnebijeenkomst. Vanuit de hele wereld wordt met hem meegeleefd.

De schietpartij gebeurde in de westelijke Japanse stad Nara. Premier Fumio Kishida maakte de ernstige gezondheidssituatie bekend, nadat Japanse media eerder berichtten dat Abe geen teken van leven vertoonde toen hij naar het ziekenhuis werd vervoerd.

Abe: geen teken van leven meer

De voormalige Japanse minister-president Shinzo Abe vertoont volgens lokale media geen tekenen van leven meer, nadat hij werd neergeschoten toen hij een speech hield tijdens een politiek evenement. De schutter, een man van 41, is aangehouden.

De politicus hield een toespraak tijdens een campagnebijeenkomst voorafgaande aan de Senaatsverkiezingen die zondag worden gehouden, toen er volgens de Japanse omroep NHK en persbureau Kyodo schoten te horen waren. De 67-jarige Abe zakte in elkaar en bloedde uit zijn nek, vertelde een bron van Abe’s regerende Liberaal-Democratische Partij (LDP) aan het persbureau Jiji.

Volgens Kyodo News en NHK is Abe naar het ziekenhuis gebracht en „lijkt hij een hartstilstand” te hebben. Die term wordt in Japan vaak gebruikt als een patiënt lijkt te zijn overleden. De Japanse regering heeft bevestigd dat Abe is neergeschoten, maar zegt dat over zijn toestand niets bekend is.



Close-up video of Japanese former PM Shinzo Abe being shot and the suspect being tackled. pic.twitter.com/QA0Ywupn8Z — Global: MilitaryInfo (@Global_Mil_Info) July 8, 2022

Geraakt in borst en nek

Verschillende lokale media meldden dat de politicus van achteren lijkt te zijn neergeschoten. Hij zou zijn geraakt in zijn linkerborst en in zijn nek.

De Japanse premier Fumio Kishida heeft zijn verkiezingscampagne inmiddels afgebroken en is op weg naar hoofdstad Tokio. Zijn regering heeft een crisisteam geformeerd. Volgens Jiji houdt Kishiada vanmorgen een toespraak.

De Amerikaanse ambassadeur in Japan, Rahm Emanuel, heeft laten weten „bedroefd en geschokt” te zijn door het neerschieten van Abe. „Abe is een uitstekende leider van Japan en een onwrikbare bondgenoot van de Verenigde Staten geweest. De Amerikaanse regering en het Amerikaanse volk bidden voor het welzijn van Abe, zijn familie en de mensen in Japan.”

Abe was tussen 2006 en 2007 en tussen 2012 en 2020 premier van Japan. Eind augustus 2020 kondigde hij aan vanwege gezondheidsproblemen af te treden. Zes jaar geleden kwam hij heel anders in het nieuws tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Toen genoten mensen van zijn optreden als Super Mario, als aankondiging van de volgende Spelen in Tokyo. Hoe anders is het nu.

Wereld leeft mee met Shinzo Abe

Op het moment van schrijven zijn op Twitter 303.000 berichten over de neergeschoten Abe verschenen. Het is wel duidelijk: de hele wereld leeft met hem mee.



Bizarre aanslag op de democratie in een land waarvan je niet verwacht dat dat kan gebeuren. Ik hoop dat Abe er bovenop komt. #Japan #Aanslag https://t.co/OV0HfYCZgE — Thom Kraanen (@THKraanen) July 8, 2022



Shinzo Abe 🙏 Voor mij dé premier van Japan, ik hoop dat hij hersteld — Evert (G.) te Winkel (@egtewinkel) July 8, 2022



