Mondkapje terug in verpleeghuizen: bewoners, maar ook personeel beschermen

Mondkapjes zijn terug van weggeweest in verpleeghuizen. Nu het aantal coronabesmettingen weer oploopt, vragen steeds meer verpleeghuizen zorgmedewerkers om het zogeheten ‘mondneusmasker’ te dragen.

Het mondkapje is niet alleen terug om de bewoners te beschermen, maar ook om het ziekteverzuim onder personeel in te tomen. Dat bevestigt de brancheorganisatie Actiz aan de Volkskrant.

Wel doorwerken met een coronabesmetting

Ook kunnen, vanwege personeelskrapte, in sommige verpleeghuizen zorgverleners doorwerken met een coronabesmetting, als ze geen of milde klachten hebben. Meer verpleeghuisorganisaties overwegen die noodmaatregel weer in te voeren als de continuïteit van de zorg in het geding komt. Het mondkapje kan daarbij helpen.

Op bijna vierhonderd verpleeghuislocaties zijn de afgelopen vier weken coronabesmettingen geconstateerd. „Als het aantal besmettingen stijgt in een regio, dan zie je dat terug in een verpleeghuis”, zegt een woordvoerder van Actiz, de brancheorganisatie in de ouderenzorg, tegen de krant. Actiz hoort van zijn leden dat in veel verpleeghuizen het mondkapje weer terug komt, net als in een aantal ziekenhuizen. „Maar nog lang niet in alle verpleeghuizen.”



Mondkapje terug, want corona is niet weg

De terugkeer van het mondkapje in de verpleeghuizen vindt Actiz bepaald geen slecht idee. „Ook al lijkt het wel zo, corona is nog niet weg”, benadrukte ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken onlangs in het tv-programma EenVandaag. „Als samenleving moeten we hiermee omgaan en hebben we er rekening mee te houden.” De branchevereniging ziet de coronabesmettingen in de samenleving toenemen. Daarnaast is het ziekteverzuim onder medewerkers hoog en dit kan nog oplopen. „Onze zorgen zijn dat we zorg moeten afschalen omdat er te veel gaten in de roosters voor de zorgverlening komen. En dat we daardoor niet de zorg in de wijk of in het verpleeghuis kunnen leveren die we wel graag zouden willen.”

Vraagtekens op sociale media

Op sociale media klinken direct weer vraagtekens over de terugkeer van het mondkapje in verpleeghuizen. Dat gebeurde in de afgelopen twee coronajaren veel vaker. „Werken ze nu opeens wel?”, vraagt iemand zich zonder argument af. Een ander: „Die dingen zijn schadelijk. Hoe wil je mensen ziek hebben?” Een twitteraar noemt het Volkskrant-bericht ‘kritiekloze propaganda’.

Of kort maar krachtig: „Daar gaan we weer…” Er zijn ook mensen die wijzen op een voordeel van het mondkapje: „Met het mondkapje voorkom je niet dat je ziek wordt. Maar je beschermt wel een ander.”

Metro schreef eerder veel over het mondkapje in coronatijd (en de aversie ertegen). Een overzicht zie je hier.