Extra gas uit Groningen kunnen we vergeten, vinden de Groningers

Meer gas uit Groningen om ‘het gat van Poetin’ te dichten? Dat kunnen we vergeten, vinden de provincie Groningen, meerdere Groningse gemeenten, de Veiligheidsregio Groningen en lokale waterschappen.

Al deze instanties en overheden willen van politiek Den Haag de garantie dat dit jaar geen extra gas in Groningen wordt gewonnen. Zij hebben daarover een brief geschreven aan staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw). De politicus wil vooralsnog geen aanvullende beloften doen.

Extra gas uit Groningen valt niet goed

De brief is geschreven omdat Gasunie Transport Services (GTS) volgens de overheden vorige maand heeft voorgesteld dit jaar toch extra gas te winnen in het gebied. Wat dat betreft heeft het nieuws van vandaag wat minder met het dichtdraaien van de gaskraan door Rusland te maken. Gasbedrijf Gazprom levert niet meer, omdat Nederland weigert in Roebels te betalen. Volgens klimaat- en energieminister Rob Jetten heeft de ‘Poetin-beslissing’ nog geen gevolgen voor de Nederlandse gasvoorraad.

De reden van de voorgenomen extra gaswinning in Groningen is omdat de bouw van een stikstofinstallatie in Zuidbroek, waar buitenlands gas geschikt gemaakt gaat worden voor gebruik in Nederlandse huishoudens en bedrijven, verdere vertraging heeft opgelopen. Daardoor zou er mogelijk 1,2 miljard kubieke meter extra gas uit Groningen nodig zijn. Metro legde onlangs aan ‘ons deskundigen-panel’ de stelling voor dat de gaskraan van Groningen helemaal opengedraaid moet worden. De drie antwoorden lees je hier.

Staatssecretaris Vijlbrief liet eerder weten dat hij de winning niet zal verhogen, zoals GTS vroeg. Half mei nam hij het ook nog op voor de inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen.



Veel bewoners in het Groningse aardbevingsgebied wachten al te lang op duidelijkheid. Met de gemeente Eemsdelta en de Nationaal Coördinator Groningen heb ik afgesproken hoe de crisisaanpak de versterking in de regio moet versnellen. https://t.co/hvSTuVQpTN — Hans Vijlbrief (@StasMijnbouw) May 17, 2022

Vijlbrief kondigde aan in gesprek te gaan met het bedrijf om tekst en uitleg te vragen. Hij wilde onderzoeken welke alternatieven er zijn voor het winnen van meer gas. De bewindspersoon zei nog altijd te vinden dat het Groningenveld zo snel mogelijk dicht moet en toonde zich „bereid om het uiterste te doen om de gaswinning zo laag mogelijk te houden”. Maar, zei Vijlbrief erbij, er mogen „geen risico’s voor de leveringszekerheid in de komende winter ontstaan”.

‘Aan inwoners Groningen niet uit te leggen’

De overheden in Groningen vinden een mogelijke verhoging „niet uitlegbaar richting inwoners” en stellen dat er „veel onrust in de regio” door ontstaat. Daarom eisen ze aanvullende garanties. Het ministerie van Economische Zaken blijft echter bij de brief zoals die op 19 mei werd verzonden, inclusief slagen om de arm. Volgens Vijlbrief is en blijft het uitgangspunt voor de gaswinning uit het Groningenveld onveranderd op 4,5 miljard kuub. Het veld kan dan voor oktober volgend jaar „op de waakvlam” komen te staan.